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長期高壓恐釀腎上腺疲勞 常感心力交瘁是警訊

中央社／ 台北30日電
現代社會壓力大，有些人生性樂觀，即使長期處在高壓下，也不一定有憂鬱問題，但仍會反應在身體功能上，甚至造成腎上腺疲勞或不全。醫師提醒，經常感到心力交瘁、疲倦是警訊。情境示意圖／Ingimage。
現代社會壓力大，有些人生性樂觀，即使長期處在高壓下，也不一定有憂鬱問題，但仍會反應在身體功能上，甚至造成腎上腺疲勞或不全。醫師提醒，經常感到心力交瘁、疲倦是警訊。情境示意圖／Ingimage。

現代社會壓力大，有些人生性樂觀，即使長期處在高壓下，也不一定有憂鬱問題，但仍會反應在身體功能上，甚至造成腎上腺疲勞或不全。醫師提醒，經常感到心力交瘁、疲倦是警訊。

榮新診所副院長康宏銘今天在記者會表示，人體內有一種被稱為「壓力荷爾蒙」的腎上腺皮質醇，幫助人體應對生理或心理的重大事件，可是皮質醇長期升高，對身體許多器官可能造成傷害。

康宏銘進一步說明，當一個人出現壓力，腎上腺皮質醇增加，濃度隨之上升，同時腎上腺會分泌大量被稱為「抗壓荷爾蒙」的前驅物質DHEA，可減緩皮質醇所帶來的傷害。值得注意的是，皮質醇或DHEA不可能無限分泌，壓力持續未緩解，腎上腺皮質醇及DHEA就會進入耗竭狀態。

雖然「腎上腺疲勞」不是正式的醫學診斷，卻相當符合人體壓力適應的不同階段，腎上腺荷爾蒙的變化過程。康宏銘說，長期處於壓力狀態，最終導致皮質醇與DHEA同時耗竭，甚至可能發生疲倦、心力交瘁、食慾不振、體重減輕、血壓降低等症狀，這些現象都與腎上腺功能不全有關。

康宏銘提醒，腎上腺疲勞或不全引起的症狀可能不會對生命造成危害，但會影響生活和工作。當出現類似症狀，建議先調整生活作息，養成良好飲食習慣，適度放鬆身心，若持續未見改善，建議就醫進一步檢查，找出原因，儘早改善，避免惡化。

康宏銘說，檢查腎上腺皮質醇及DHEA濃度，主要是透過抽血的腎上腺檢測。若醫師評估需要積極治療，以補充腎上腺糖皮質素為主，必要時會補充鹽皮質素及DHEA，搭配減壓、改善生活型等，就能逐漸讓腎上腺荷爾蒙回復正常。

醫師 醫學

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