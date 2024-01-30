快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10大精神健康事件出爐！全台Me too運動延燒僅排第2

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，由左至右分別為精神健康基金會執行長韓德彥、精神健康基金會董事長胡海國，以及精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財。記者李青縈／攝影
精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，由左至右分別為精神健康基金會執行長韓德彥、精神健康基金會董事長胡海國，以及精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財。記者李青縈／攝影

精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，前3名分別為割頸案、Me too事件、年輕人3次免費心理諮商。精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財說，本次為首屆票選，經由專家投票並搜集外界看法得出10大事件，不只要跟精神健康有關，也要包含正面事件，希望讓社會探討。

202310大精神事件分別為：割頸案、Me Too事件、15-30歲年輕族群3次免費心理諮商、青少年每7人就有1人憂鬱、幼兒園疑似餵藥案、國民法官首次審理思覺失調症患者殺人案判刑12年、疫後大學生憂鬱比例增加、歌手李玟憂鬱症輕生、國內多所大學實施心理假、雕刻大師朱銘輕生。

針對新北國中生遭割頸案一事，精神健康基金會董事長、台大醫院精神科醫師胡海國表示，加害者腦功能有弱點，造就其行為傾向；在學校跟同學相處時仍要強調安全的人際互動。

位居次位的「Me too運動」延燒，楊聰財表示，性騷擾、性侵害事件在台灣一連串被揭露，促使《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》新版性平三法上路，也改變社會文化和價值觀。

第3名則是衛福部推出年輕族群心理諮商方案，精神健康基金會執行長韓德彥表示，該政策降低經濟壁壘，並且普及化心理健康觀念，然而後續協助不足還有待更完整的配套方案。

青少年每7人就有1人憂鬱需要專業協助，楊聰財指出，青少年憂鬱症包含心理、環境、生理、靈性四面向，要讓個案有足夠知識，並且盡早接受心理／藥物治療、支持性照顧十分重要。

第5名的疑似餵藥案，胡海國說，在過於重視金錢觀氛圍下，社會的不信任感很強，不安全感上升，還好只是「疑似」事件，提醒社會重視幼兒照顧及環境。再者，思覺失調症患者施暴致死父親一事，他表示，有精神醫療不完整、精神症狀不穩定、社會功能下降、缺乏病識感、照顧者對疾病缺乏認識等特點。

諮商心理師公會的大學生壓力研究報告結果則排行第7，韓德彥說，大三生在剛進入大學時就面臨線上教學，現在又要面臨考研、就業等，壓力最大。他呼籲父母及師長關心大學生，但又避免具有壓力性的關心。

第8名則是李玟輕生，楊聰財表示，憂鬱症自殺風險為一般人的20倍，親友的陪伴對患者來說相當重要；根據國健署調查，台灣約200萬人有憂鬱症，其中重鬱症推估高達125萬人。

第9名則是全國目前已經有39所大專院校實施「心理假」，韓德彥指出，肯定教育部及大專院校對學生心理健康的重視；弱勢學生受心理因素所苦，就算來學校學習效果也不好。

第10名則是高齡85歲的朱銘輕生，胡海國說，呼籲長者們互相關心，化解孤軍奮戰造成的問題。

憂鬱症 患者

延伸閱讀

台北福華攜手萬豪 2026掛牌／台灣首間傲途格精選酒店

不滿電視台魔改她作品 漫畫家疑「以死明志」輕生

謝清雲基金會頒獎學金 謝國樑：傳承祖、父遺志育苗揚才

蓄勢待發的金山 一年四季動靜皆美

相關新聞

10大精神健康事件出爐！全台Me too運動延燒僅排第2

精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，前三名分別為割頸案、Me too事件、年輕人三次免費心理諮商。精神...

巧虎將轉型家長崩潰…網紅列「紙本月刊5大優勢」：當了爸媽才知道

創刊35年、深受大小朋友喜愛的《巧連智月刊》29日宣布為調整事業策略和月刊商品轉型，將於3月1日起停止受理新訂閱與續訂。消息曝光後，不少家長一片哀號，網紅永康曾咖郎表示，「這是爸爸媽媽的浩劫與末日」，並列舉出紙本月刊的5大好處，引發網友們共鳴。

巧連智月刊3月停訂！大批家長喊搶救 官方回應了

深受大朋友、小朋友喜愛的《巧連智月刊》，昨（29）日突然宣布將調整事業策略和月刊商品轉型，3月1日起停止受理新訂閱與續訂。對此，公民教師黃益中也出聲喊「搶救」，表示家長就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，懇請虎神公司重新思考。而面對家長們的建議，官方也回應了。

中央補助大小眼？顏寬恒：高捷負擔中央6成、地方4成 中捷藍線卻相反

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。準立委顏寬恒認為，執政黨在選舉時將捷運作為政治攻防的議題，導致時...

南投縣長許淑華喊話 中捷延伸南投也要快核定

南投縣長許淑華表示，台中捷運延伸到南投是南投縣民期盼的重大交通建設，中捷藍線審議通過，但中捷並未延伸至南投。捷運現在不做...

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。