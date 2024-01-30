10大精神健康事件出爐！全台Me too運動延燒僅排第2

精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，前3名分別為割頸案、Me too事件、年輕人3次免費心理諮商。精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財說，本次為首屆票選，經由專家投票並搜集外界看法得出10大事件，不只要跟精神健康有關，也要包含正面事件，希望讓社會探討。

202310大精神事件分別為：割頸案、Me Too事件、15-30歲年輕族群3次免費心理諮商、青少年每7人就有1人憂鬱、幼兒園疑似餵藥案、國民法官首次審理思覺失調症患者殺人案判刑12年、疫後大學生憂鬱比例增加、歌手李玟憂鬱症輕生、國內多所大學實施心理假、雕刻大師朱銘輕生。

針對新北國中生遭割頸案一事，精神健康基金會董事長、台大醫院精神科醫師胡海國表示，加害者腦功能有弱點，造就其行為傾向；在學校跟同學相處時仍要強調安全的人際互動。

位居次位的「Me too運動」延燒，楊聰財表示，性騷擾、性侵害事件在台灣一連串被揭露，促使《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》新版性平三法上路，也改變社會文化和價值觀。

第3名則是衛福部推出年輕族群心理諮商方案，精神健康基金會執行長韓德彥表示，該政策降低經濟壁壘，並且普及化心理健康觀念，然而後續協助不足還有待更完整的配套方案。

青少年每7人就有1人憂鬱需要專業協助，楊聰財指出，青少年憂鬱症包含心理、環境、生理、靈性四面向，要讓個案有足夠知識，並且盡早接受心理／藥物治療、支持性照顧十分重要。

第5名的疑似餵藥案，胡海國說，在過於重視金錢觀氛圍下，社會的不信任感很強，不安全感上升，還好只是「疑似」事件，提醒社會重視幼兒照顧及環境。再者，思覺失調症患者施暴致死父親一事，他表示，有精神醫療不完整、精神症狀不穩定、社會功能下降、缺乏病識感、照顧者對疾病缺乏認識等特點。

諮商心理師公會的大學生壓力研究報告結果則排行第7，韓德彥說，大三生在剛進入大學時就面臨線上教學，現在又要面臨考研、就業等，壓力最大。他呼籲父母及師長關心大學生，但又避免具有壓力性的關心。

第8名則是李玟輕生，楊聰財表示，憂鬱症自殺風險為一般人的20倍，親友的陪伴對患者來說相當重要；根據國健署調查，台灣約200萬人有憂鬱症，其中重鬱症推估高達125萬人。

第9名則是全國目前已經有39所大專院校實施「心理假」，韓德彥指出，肯定教育部及大專院校對學生心理健康的重視；弱勢學生受心理因素所苦，就算來學校學習效果也不好。

第10名則是高齡85歲的朱銘輕生，胡海國說，呼籲長者們互相關心，化解孤軍奮戰造成的問題。