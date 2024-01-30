明後天暖如夏中南部上看30度 春節前夕冷空氣攪局

未來一周各地天氣大致穩定，中央氣象署預估，除周五有波東北季風報到，但影響時間短，其強度亦有限，周六即減弱。明、後天各地高溫暖如夏，中南部上看30度、東半部與北部估達26度。下周迎接農曆新年前夕，預估將有冷空氣影響，至於強度及影響程度，屬後期預報仍待觀察。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天東半部、恆春半島、馬祖有局部短暫降雨機率，北部地區有零星短暫飄雨機率，花東雨勢稍大，中南部雲量則少。

她說，周三至周四，未來一周水氣相對少，大部分地區可見陽光，僅東半部、恆春半島有短暫降雨機率。

伍婉華說，周五有波東北季風稍微增強，不過影響時間短，影響強度亦有限，周六旋即減弱。在影響期間內，迎風面降雨地區稍微擴大，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨機率；此外，金門與馬祖也有短暫降雨機率，中南部及澎湖天氣穩定。

隨著東北季風影響減弱，到了周日，迎風面降雨區域縮小至東半部、恆春半島。下周一起，預估將受一波波東北季風影響，北部、東半部有降雨機率。

她提醒，未來一周，除了周五外，西半部地區於夜間清晨期間，留意低雲或霧影響能見度；金門與馬祖也是全天受低雲或霧斷續影響。

溫度方面，伍婉華說，未來一周低溫變化都不大，周三至周四，白天暖和，中南部高溫28至30度、東半部與北部25至26度、金門澎湖22度、馬祖27度。