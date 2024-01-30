快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧連智月刊3月停訂！大批家長喊搶救 官方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱與續訂。圖／擷自「巧虎好朋友（巧連智）」
《巧連智月刊》將於3月1日起停止受理新訂閱與續訂。圖／擷自「巧虎好朋友（巧連智）」

深受大朋友、小朋友喜愛的《巧連智月刊》，昨（29）日突然宣布將調整事業策略和月刊商品轉型，3月1日起停止受理新訂閱與續訂。對此，公民教師黃益中也出聲喊「搶救」，表示家長就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，懇請虎神公司重新思考。而面對家長們的建議，官方也回應了。

「搶救！搶救！」黃益中在臉書表示，身爲《巧連智月刊》最忠實家長訂戶，他必須站出來呼籲，家長們就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，「大人不看紙本我可以理解也可以接受，但小小朋友的眼睛跟腦部還在發育，有每個月紙本書籍的陪伴，不只可以學到很多知識，而且教導孝順、禮貌、友愛、分享這些道理，巧虎的話比家長還有效！」

黃益中懇請虎神公司重新思考，「原來有這麼多家長，需要您們的月刊，它是孩子們的精神糧食，不只長伴身旁，更是傳家典範！」文末並Tag巧連智官方帳號。

事實上，在巧連智臉書貼文底下也可以看到許多家長留言，包括主播卓君澤、台中市議員黃健豪都現身，表示不希望紙本停止出版。而官方也作出回應，「家長您好，巧編收到您的訊息了，會將您的回饋轉告給相關單位參考，每位粉絲的意見對我們都很重要！謝謝您！」

黃健豪 巧連智

延伸閱讀

Pokemon Sleep公布七國睡眠數據 日本墊底但玩家證實持續遊玩「睡更好了」

露營三天「隔壁叫床聲不停 」…現場還有兩個小孩 她嘆：制止也沒用

蔡壁如、黃珊珊內鬥？ 占星專家曝：1人未來將倒吃甘蔗

誰適合當閣揆？ 郭正亮贊同沈富雄：這人所有議題都熟、鄭麗君易失焦

相關新聞

10大精神健康事件出爐！全台Me too運動延燒僅排第2

精神健康基金會今日公布2023年十大精神健康新聞事件，前三名分別為割頸案、Me too事件、年輕人三次免費心理諮商。精神...

巧虎將轉型家長崩潰…網紅列「紙本月刊5大優勢」：當了爸媽才知道

創刊35年、深受大小朋友喜愛的《巧連智月刊》29日宣布為調整事業策略和月刊商品轉型，將於3月1日起停止受理新訂閱與續訂。消息曝光後，不少家長一片哀號，網紅永康曾咖郎表示，「這是爸爸媽媽的浩劫與末日」，並列舉出紙本月刊的5大好處，引發網友們共鳴。

巧連智月刊3月停訂！大批家長喊搶救 官方回應了

深受大朋友、小朋友喜愛的《巧連智月刊》，昨（29）日突然宣布將調整事業策略和月刊商品轉型，3月1日起停止受理新訂閱與續訂。對此，公民教師黃益中也出聲喊「搶救」，表示家長就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，懇請虎神公司重新思考。而面對家長們的建議，官方也回應了。

中央補助大小眼？顏寬恒：高捷負擔中央6成、地方4成 中捷藍線卻相反

行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。準立委顏寬恒認為，執政黨在選舉時將捷運作為政治攻防的議題，導致時...

南投縣長許淑華喊話 中捷延伸南投也要快核定

南投縣長許淑華表示，台中捷運延伸到南投是南投縣民期盼的重大交通建設，中捷藍線審議通過，但中捷並未延伸至南投。捷運現在不做...

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。