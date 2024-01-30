巧連智月刊3月停訂！大批家長喊搶救 官方回應了

深受大朋友、小朋友喜愛的《巧連智月刊》，昨（29）日突然宣布將調整事業策略和月刊商品轉型，3月1日起停止受理新訂閱與續訂。對此，公民教師黃益中也出聲喊「搶救」，表示家長就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，懇請虎神公司重新思考。而面對家長們的建議，官方也回應了。

「搶救！搶救！」黃益中在臉書表示，身爲《巧連智月刊》最忠實家長訂戶，他必須站出來呼籲，家長們就是不希望小孩盯著電子產品，才特別訂閱紙本的《巧連智月刊》，「大人不看紙本我可以理解也可以接受，但小小朋友的眼睛跟腦部還在發育，有每個月紙本書籍的陪伴，不只可以學到很多知識，而且教導孝順、禮貌、友愛、分享這些道理，巧虎的話比家長還有效！」

黃益中懇請虎神公司重新思考，「原來有這麼多家長，需要您們的月刊，它是孩子們的精神糧食，不只長伴身旁，更是傳家典範！」文末並Tag巧連智官方帳號。

事實上，在巧連智臉書貼文底下也可以看到許多家長留言，包括主播卓君澤、台中市議員黃健豪都現身，表示不希望紙本停止出版。而官方也作出回應，「家長您好，巧編收到您的訊息了，會將您的回饋轉告給相關單位參考，每位粉絲的意見對我們都很重要！謝謝您！」