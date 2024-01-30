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賈新興：下周還有冷氣團 農曆年假期間偏乾冷

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
本周天氣一天比一天暖，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，下周恐有冷氣團。本報資料照片
本周天氣一天比一天暖，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，下周恐有冷氣團。本報資料照片

只剩10天就要過年了，天氣如何？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，這段時間透南風，水氣多、氣溫升，中南部日夜溫差大，下周恐有大陸冷氣團。展期預報資料顯示，農曆年假期間偏乾冷，之後漸轉暖偏濕。

賈新興指出，天氣到下周日前都穩定，溫度一天比一天高，但下周一下雨愈明顯，下周二有東北風、冷空氣接近，水氣和系統在中國長江流域附近，屆時有多冷要看冷空氣和太平洋高氣壓誰強，太平洋高氣壓強鋒面被推到北方；若冷空氣強，鋒面會往台灣方向移動。

賈新興指出，下周2月6、7日冷空氣來時氣溫下降，目前預測這波冷空氣在下月8、9日（周四、周五）接近12度，恐是大陸冷氣團。農曆年假期間偏乾冷，之後漸轉暖偏濕。農曆過年2月16日起之後溫度升、水氣多，2月底雨多。  

他表示，明天至2月1日，午後北部山區及花東山區轉多雲零星短暫雨。2月2日東北季風增強，桃園以北、宜花東及恆春半島轉陰偶飄雨。

賈新興指出，2月3日下午起至4日，宜花東及恆春半島有局部短暫雨，5日水氣移入影響，各地轉多雲偶有零星雨。6日東北季風增強，東北角及宜蘭有局部短暫雨。 

7日至8日鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花東轉有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。但後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

冷氣團 賈新興

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