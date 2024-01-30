巧虎將轉型家長崩潰…網紅列「紙本月刊5大優勢」：當了爸媽才知道

創刊35年、深受大小朋友喜愛的《巧連智月刊》29日宣布為調整事業策略和月刊商品轉型，將於3月1日起停止受理新訂閱與續訂。消息曝光後，不少家長一片哀號，網紅永康曾咖郎表示，「這是爸爸媽媽的浩劫與末日」，並列舉出紙本月刊的5大好處，引發網友們共鳴。

《巧連智月刊》宣布將停刊轉型的消息傳出後，永康曾咖郎隨即在臉書粉專寫道，「這才不是什麼童年回憶，這是爸爸媽媽的浩劫與末日！」。他指出，紙本刊物有幾個當了爸媽才知道的好處，並列舉如下：

一、《巧連智月刊》的紙張材質很特別，不太容易被撕破，貼紙可以反覆撕撕貼貼。其中，有個要拿衛生紙外觀的貼紙去貼巧虎嘴巴髒髒地方的玩法無可取代。

二、紙本月刊可以隨時拿給小孩翻閱，不像電子書會遇到平板因為忘了充電而無法打開來閱讀的問題。

三、紙本刊物可以隨身攜帶，就算開車帶小孩出門，紙本可以放小孩腳上，讓孩子坐在汽車後座自己玩，不像平板或手機還得考慮該怎麼擺放。

四、兩歲小孩平均每五秒會讓手上的東西掉到地上一次，紙本不怕摔，不必擔心損壞。

五、紙本不會需要徵收爸媽的手機，如果都改線上版，往後出遊在外臨時要用，家長就得把手機交給小孩。