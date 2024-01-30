把握本周溫暖好天氣 下周這天起恐又要轉濕冷

本周天氣穩定，一天比一天暖，想曬太陽要把握機會，下周天氣可能又要轉濕冷了。

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，預估鋒面下周一晚間到下周二通過台灣，西北部甚至到中部都會有短暫雨。周三鋒面通過後東北季風南下，北部、東半部又再次回到冬季常見的陰雨濕涼天氣。

李至晟指出，今天西半部晴朗好天氣，只有迎風面東半部有短暫雨，北部、東半部高溫約25度，中南部接近30度，日夜溫差大。

李至晟指出，溫暖而穩定天氣持續好幾天，周五因微弱東北風南下，迎風面地形性降雨會從東半部往北擴展到北海岸一帶，沒有明顯冷空氣，對低溫幾乎沒有影響，只有白天日照減少，高溫下滑到20-22度。周末又會減弱，回到近期穩定而偏暖天氣型態。

但細懸浮微粒不容易擴散排除，空氣品質不佳，中南部呼吸道比較敏感者，要有長期抗戰的心理準備。

李至晟指出，下星期就是春節前最後上班日，目前看來天氣會有較大幅度變化。首先，鋒面在下周一晚間到下周二通過台灣，西北部甚至到中部都會有短暫雨。周三鋒面通過後東北季風南下，除北部、東半部又再次回到冬季常見陰雨濕涼天氣，中南部高溫也會緩和。

李至晟進一步指出，更往後面看中國大陸上還有冷高壓跟中層水氣移出跡象，目前看來到下個星期的連假前，台灣以濕冷型天氣機會比較大。由於下星期天氣變動快，春節前要多留意最新天氣資訊。