長假就醫找診所 先備妥健保App

過年期間是流感、新冠肺炎等疾病流行高峰，也有不少人因腸胃炎急診就醫。醫師提醒，天氣冷要留意避免腸胃道出血、心臟衰竭、腦中風等疾病發生，飲食勿吃太鹹，洗澡時要保持空氣流通，該就醫時還是要就醫，可透過衛福部中央健保署網站及「全民健保行動快易通App」查詢醫療院所資訊。

台北醫學大學急診學科教授高偉峰說，一般急診常見胃潰瘍、胃出血，以及部分的肝硬化，喝酒和飲食辛辣可能是引發的原因。

高偉峰提醒，過年期間不要吃得太鹹，心臟功能不好的人，水不要喝太多；吃魚也常發生魚刺卡到喉嚨狀況，因此要避免吃太快，如果真的發生，還是要到醫院急診把刺夾出來。

洗熱水澡也要留意可能的危機，亞東醫院急診醫學部主任蔡光超說，有時會出現一氧化碳中毒的個案，若出現頭痛、頭暈、想睡覺等警訊，應該緊急就醫。

有些民眾會玩煙火、放鞭炮，蔡光超說，如果被炸傷多為燒燙傷，有些傷口會出血，要把握沖脫泡蓋送準則，出血處要加壓止血，但任何狀況都要就醫。

過年走春時，若不慎發生扭傷或骨折，蔡光超說，骨折要先把患部固定再送醫；扭傷用「R.I.C.E.原則」處置，也就是休息、冰敷、加壓、患部抬高。

過年期間呼吸道傳染病患者勢必眾多，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，分為成人、兒科兩大診別，至少有157家醫院設置特別門診，規畫1165診次，民眾就醫前，可至縣市衛生局網站查詢相關訊息。