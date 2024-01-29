拖10年交通部核定台鐵海線雙軌可行 中市府：樂觀其成

交通部29日核定「台鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究」案，台中巿政府交通局長葉昭甫說，感謝中央重視與關心台中鐵道建設，市府「樂觀其成」。蔡其昌喊話，海線鐵路高架「目前只差中市府的配合款」，希望市府積極辦理。

台鐵中部路線在竹南開始分流為台中線（山線）及縱貫線（海線），部分海線路段未雙軌化，導致部分車站班距較長。交通部29日核定鐵道局辦理海線雙軌化可行性研究，規劃投入近162億元預算，將台鐵「苗栗談文站」至「台中追分站」間，約38.3公里的單軌路段提升為雙軌。未來透過適時增開海線班次，對號車及區間車班距將可分別縮小至15分鐘及30分鐘。

葉昭甫表示，海線鐵路雙軌化備受地方期待，市長盧秀燕積極向行政院爭取，與台中市籍立委、市議員等民意代表紛紛向中央發聲，力挺地方建設，今日終於獲得重大突破。

行政院29日核定公文中提及，此案與市府「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，兩項計畫應併同考量納入重疊路段工項及經費估算與負擔等內容。

葉昭甫進一步說明，市府另推動「大台中山海環線計畫」，在海線部分規劃為雙軌暨部分高架化，包含大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站採平面雙軌化，可行性研究修正報告去年12月7日再次提送中央審查，盼中央能儘速核定、加速推動。

立法院副院長蔡其昌說，不只鐵路雙軌化，海線鐵路的高架化，攸關海線發展，「目前只差中市府的配合款」，他喊話希望市府積極辦理，早日讓海線鐵路不僅雙軌化也能完成高架化。

台中市交通局則指出，中央對地方分攤比率發布相關作業規定後，山海環線計畫台中分攤比率達40％，嘉義只需負擔14％。考量山海環線是台鐵系統，屬於國有財產，未來營運及產權都歸屬中央，市府會持續爭取經費。

交通局指出，未來大台中山海環線可行性研究核定之後，將與核定的海線平面雙軌計畫由交通部鐵道局整合辦理綜合規劃作業，以利在綜合規劃與後續設計階段，整體考量中部區域鐵路運轉需求，進行資源有效配置及整合，提升海線鐵路容量，以完善大台中鐵路發展。