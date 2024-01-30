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政院核定台中藍線 藍：證明中央操弄中捷假議題

聯合報／ 記者劉柏均游振昇黃寅陳秋雲／台中報導
行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫，圖中中油加油站旁鐵皮屋為「正英站」預定地址。記者黃仲裕／攝影
行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫，圖中中油加油站旁鐵皮屋為「正英站」預定地址。記者黃仲裕／攝影

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫，參選立委落敗的民眾黨蔡壁如說，海線民眾期盼十多年，捷運藍線、海線鐵路雙軌化終於核定，這是選票展現威力，逼得中央面對民意，經過兩次選舉的操弄，捷運藍線的政治口水到此為止。國民黨新科立委黃健豪說，可見中央在選前所稱的問題，都是為選舉而生的「假議題」。

中央一口氣核定中捷藍線綜規報告、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，藍綠陣營都表態支持，但一口氣送出兩項「新年賀禮」，政壇議論紛紛。不少民代都感嘆，選前就該通過了，說不定台中就不會淪為「綠委重災區」。

準立委羅廷瑋也說，台中捷運藍線一千六百多億元預算，中央僅補助六七二億，剩下九百多億元若都由中市府負擔，恐造成龐大財政壓力，盼中央比照台北、高雄協助分擔，若中央不肯增加預算補助，分攤市府財政壓力，他會在立院加強爭取。

黃健豪說，事實證明中央在選前所提的問題，都是為了選舉而生的「假議題」，接著還有中捷綠線延伸，希望能秉持專業，盡速核定通過，帶動台中捷運整體流量。新科立委廖偉翔與黃、羅等人均表示，接下來還有許多細節需要注意，不會鬆懈，會持續監督中央，努力顧好台中建設。

立法院副院長蔡其昌說，爭取多年的海線鐵路雙軌化終於核定，感謝行政院對海線建設的支持，後續請交通部繼續進行細部設計等相關作業，盡快動工；至於海線鐵路高架化，還差中市府的配合款，希望市府積極辦理。蔡表示，樂見捷運藍線核定，中捷綠線延伸案盼中市府盡快完成補正事項，才能盡快動工。

台中捷運 行政院

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