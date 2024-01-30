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醫：諮詢人工生殖單身女性 多因未找到伴侶

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

立法院將於後天開議，預期「人工生殖法」修法將成為焦點，婦團昨雖表示，約有七成民眾反對單身女性使用人工生殖、恐複製單親家庭階級，但民進黨立法委員高嘉瑜表示，她相當期待修法通過，更想成為第一個使用人工生殖的單身女性。婦產科醫師則說，臨床遇到單身女性諮詢人工生殖個案的三大特徵分別為具經濟條件、清楚自己的身理條件、教育程度高。

禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威說，現代人晚婚晚育，國內法規卻限制已婚者才能進行人工生殖。他說，臨床上遇到許多單身女性詢問，大多是準備充足且有良好支持系統；她們並非因歧視男性、想略過男性生小孩，多是未找到合適伴侶，但自知身體狀況，將隨年齡增長不適合生育，因此前來諮詢或先行凍卵。

專長生殖醫學醫師、準立委陳菁徽指出，臨床發現許多單身女性教育程度高，不願受到婚姻束縛，考量卵子品質或不希望與小孩年齡差距過大的想法，才希望尋求人工生殖。昨日才有二位單身患者回診，一位剛從美國受孕返台，個案媽媽全程陪同幫她打排卵針，另一位則正要出發去美國受孕，母親與阿姨都支持。

陳菁徽說，單親家庭並非弱勢，她就是單親家庭長大的小孩，無人可證明異性戀家庭就符合兒童最佳利益；加上台灣單身率已逾四成，等同近一半適合生育的人都單身，若只有結婚的人可生小孩，少子化問題恐更嚴重。

單身 醫師

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