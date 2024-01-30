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同婚合法快5年 仍無生育配套

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

台灣同性婚姻合法化今年將滿五年，但生育配套措施仍未就定位。民團表示，國內生殖技術全球頂尖，許多同志伴侶卻只能捨近取遠，被迫到海外求子，動輒花費數百萬元；婦女團體卻表示，代理孕母合法化，等同被當「嬰兒販賣機」，單身女性使用人工生殖，則會產生更多單親家庭，孩子長大恐歧視男性，成為社會隱憂，經問卷調查，七成民眾不支持。

「台灣全國媽媽護家護兒聯盟」、「台灣懷孕婦女關懷協會」等團體，昨公布最新問卷調查發現，七成三受訪者不同意「人工生殖法」修法納入單身女性，更有八成二民眾不支持代理孕母合法化。衛福部國健署長吳昭軍表示，將於今年二月底、三月舉行「人工生殖法」修法的公聽會，國健署不預設立場，也不排除兩階段修法，先修未將代理孕母納入的人工生殖法，將視專家、民團等有無凝聚共識而定。

基督教救世會社福基金會董事長、台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍說，「人工生殖法」修法恐讓台灣家庭結構毀壞，有一位由國外代孕生下的孩子，成年後控訴母親，長大過程中，因沒有父親，都遭同儕非議；他進入家庭後，因不了解父親的必要性，根本不知如何經營家庭。

解慧珍說，單身女性想要單身受孕，多出自於對男性的排拒，對孩子的教養可能會充滿歧視男性的概念，孩子未來在出社會後，在與男性互動上可能無法健全。

「台灣早有單親家庭型態，不樂見婦團刻意抨擊、詆毀單親家庭小孩」。同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，台灣目前需要社福的單親家庭，大多遭逢家庭變故，因一方過世，在非自願情形下頓失照顧資源，與單身女性做好準備，且經社工專業評估，有足夠支持系統、照顧能力後，進行的人工生殖，是完全不同的狀況，婦團應該在真實的資訊基礎下討論政策。

單身 修法

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