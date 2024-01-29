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吳宗憲建言賀瓏夜夜秀提「這3字」 民團：再次標籤化精神疾病

中央社／ 台北29日電
藝人吳宗憲。圖／聯合報系資料照
藝人吳宗憲。圖／聯合報系資料照

中國媒體人王志安在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障律師陳俊翰惹議，日前藝人吳宗憲受訪時提供節目建言，但台灣社會心理復健協會今天提醒，此番言論再次標籤化精神疾病

「訕笑身障人士是不可以的，不對的，你可以找正常人來演神經病OK，但是你不可以叫神經病去演神經病」，針對這段吳宗憲接受採訪提及的內容，台灣社會心理復健協會今天透過新聞稿回應，這段看似為身障者的呼籲，但也是再一次把精神疾病貼了標籤。

台灣社會心理復健協會呼籲，別再用「精神障礙、精神疾病」形容、譬喻各種不當行為、危險和暴力，加深社會對「精神障礙、精神疾病」負面印象。這些標籤讓精神障礙者、精神疾病者受到各種歧視與社會排除，讓有心理健康需求的人不敢光明正大求助資源。

台灣社會心理復健協會表示，法律是道德底線，好笑也需要底線，應重視「標籤、偏見與歧視」等言論產生的效應，尤其幾千、幾萬流量的影片，恐讓各界多年去汙名的努力化為零。「精神障礙、精神疾病」不缺被貼標籤，缺的是不再複製標籤，及願意一起撕下標籤的人。

台灣社會心理復健協會指出，如果社會仍不時將障礙特質的名詞，使用在對別人的訕笑、怒罵、貶抑等，政府需做更多社會教育、意識提升，呼籲公眾人物、自媒體經營者，學習如何避免造成歧視、貼標籤、汙名化言論，提醒消費者避免購買造成歧視、貼標籤、汙名化的商品。

精神疾病 賀瓏夜夜秀 陳俊翰 吳宗憲

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