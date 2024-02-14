烏魚捕獲銳減／養殖不划算 多數烏魚卵改進口

烏魚子被視為年節送禮極品，過去市場迷信野生烏魚子比養殖烏魚「更補」，業者說，關鍵在加工技術，養殖與野生烏魚子加工後，口感香味和品質不相上下，不過近年養殖成本節節上升，暖冬結卵率下降、產量日漸減少，雲林地區「進口」的野生烏魚子，占比已超越養殖。

早年烏魚全靠出海捕撈，產量不穩定，民國七十九年前後開始發展人工養烏，以雲林口湖鄉為重鎮，最高時養殖面積可達三、四百公頃；港西村長兼全國養殖協會常務監事李永鴻、也是口湖剖烏最大宗，他說，近年來口湖的剖烏量僅約在廿萬尾左右，量減主要原因是養殖成本太高。

李永鴻說，養殖風險不小、不如進口的划算，目前養殖烏占總量約一成，多數以進口烏魚子為主，進口國包括巴西、美國、澳洲甚至非洲，而進口的濕卵經日曬加工，一百台斤的卵只能製出約六十台斤的烏魚子，但品質和油脂均控制在最佳狀態，所以最普遍級的四兩重烏魚子，可賣到兩千兩百元至兩千三百元。

高雄科技大學水產養殖系特聘教授黃榮富指出，野生烏魚子之所以被認為比較好，可能跟「沒有汙染」有關，但魚塭養殖定時定量餵食，加上定期水質檢測，符合安全規範，因此養殖烏魚品質不輸野生。

中華美食交流協會理事長駱進漢說，買烏魚子須注意成色是否均勻，透光要呈琥珀色且無血絲，兩面魚子大小要平均，可透過按壓確認水分，以此分辨烏魚子外觀、風味好壞。