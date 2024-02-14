聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏魚捕獲銳減／養殖不划算 多數烏魚卵改進口

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳黃于凡／連線報導
烏魚子盛產期，雲林口湖鄉到處可見業者曝曬加工。記者蔡維斌／攝影
烏魚子盛產期，雲林口湖鄉到處可見業者曝曬加工。記者蔡維斌／攝影

烏魚子被視為年節送禮極品，過去市場迷信野生烏魚子比養殖烏魚「更補」，業者說，關鍵在加工技術，養殖與野生烏魚子加工後，口感香味和品質不相上下，不過近年養殖成本節節上升，暖冬結卵率下降、產量日漸減少，雲林地區「進口」的野生烏魚子，占比已超越養殖。

早年烏魚全靠出海捕撈，產量不穩定，民國七十九年前後開始發展人工養烏，以雲林口湖鄉為重鎮，最高時養殖面積可達三、四百公頃；港西村長兼全國養殖協會常務監事李永鴻、也是口湖剖烏最大宗，他說，近年來口湖的剖烏量僅約在廿萬尾左右，量減主要原因是養殖成本太高。

李永鴻說，養殖風險不小、不如進口的划算，目前養殖烏占總量約一成，多數以進口烏魚子為主，進口國包括巴西、美國、澳洲甚至非洲，而進口的濕卵經日曬加工，一百台斤的卵只能製出約六十台斤的烏魚子，但品質和油脂均控制在最佳狀態，所以最普遍級的四兩重烏魚子，可賣到兩千兩百元至兩千三百元。

高雄科技大學水產養殖系特聘教授黃榮富指出，野生烏魚子之所以被認為比較好，可能跟「沒有汙染」有關，但魚塭養殖定時定量餵食，加上定期水質檢測，符合安全規範，因此養殖烏魚品質不輸野生。

中華美食交流協會理事長駱進漢說，買烏魚子須注意成色是否均勻，透光要呈琥珀色且無血絲，兩面魚子大小要平均，可透過按壓確認水分，以此分辨烏魚子外觀、風味好壞。

口湖鄉 烏魚子 雲林

延伸閱讀

專坑自己人？好市多烏魚子「台灣比美國貴」 內行人點破4原因：不能單看價格

過年必備年菜！他喊「吃不懂」 內行揭1美味關鍵：單吃就好吃

影／3片烏魚子曬車頂消失竊嫌是黑貓！警看監視器「快脫窗」

菜市場買烏魚子只要20元！他喊「挺便宜的」 網笑：這素的吧

相關新聞

大樂透頭獎從缺 明晚拚頭獎1.6億元

大樂透第18期今晚開獎，頭獎連續兩期摃龜，台彩公司預估，明晚開獎的第19期預估銷售2.4億元，頭獎累積金額上看1.6億元...

「烏金」難賺！漁場北移 烏魚捕獲量銳減

烏魚在每年十一月到隔年一月下旬洄游台灣，是漁民期待的「烏金」；尤其冬至前後十天是烏魚捕撈旺季，但漁場有逐漸往北集中的趨勢...

台彩賣「未來彩券」 投注站：恐引發消費糾紛

今晚開獎的大樂透第18期因台灣彩券公司合作的系統商Intralot誤植銷售截止時間為今天下午4時35分，比原本的晚上8時...

台彩出包 大樂透提前3.5小時封牌

昨晚開獎的大樂透第十八期發生台灣彩券史上第一次電腦彩券提前「封牌」的烏龍，民眾在昨天下午四時卅五分以後買到的大樂透，自動...

乍暖還寒 慎防鼻過敏、氣喘上身

春暖花開，春天氣溫冷熱不定，小心過敏疾病發作。開業小兒科醫師林應然表示，避免過敏影響新春心情，首要避開過敏原，減少花粉接...

烏魚捕獲銳減／學者：南邊暖水多 烏魚下不來

南部漁民質疑海水升溫造成烏魚不願南下，有海洋學者說，捕撈量確實與水溫有關，「南邊的暖水愈多，烏魚就下不來」，全球暖化是主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。