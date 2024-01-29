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南部上看30℃！本周各地回溫暖熱 年前冷氣團報到除夕恐濕冷
中央氣象署表示，今天起天氣回溫，本周各地穩定暖熱；下周天氣轉變，估年前將有冷空氣南下，強度達冷氣團等級，感受濕冷，可能影響至除夕期間。
中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天到周四，東部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。受中層水氣影響，明天花東有較大雨勢，北部山區零星短暫雨。
他說，各地溫度回暖，周三至周四最暖熱，北台灣24至25度，南部可能逾30度。周五東北季風增強，周六減弱，北台灣高溫略降3至4度，桃園以北、東部、恆春半島局部短暫雨，中南部多雲到晴。
黃恩鴻表示，周日東部、恆春半島局部短暫雨，下周一北部、東部局部短暫雨。下周二東北季風增強，持續影響至周三至周四。
他說，後續還會有更強冷空氣南下，預估強度達冷氣團等級，整體天氣濕冷，影響可能持續至除夕；不過，因屬後期預報，仍待持續觀測。
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