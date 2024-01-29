快訊

怒控電視台翻拍擅改內容 日本知名漫畫家突失聯...今陳屍水壩

6旬翁連續酒駕被罰54萬不繳 上千坪農地「市價千萬」遭查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部上看30℃！本周各地回溫暖熱 年前冷氣團報到除夕恐濕冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天起天氣回溫，本周各地穩定暖熱。示意圖。圖／本報資料照
今天起天氣回溫，本周各地穩定暖熱。示意圖。圖／本報資料照

中央氣象署表示，今天起天氣回溫，本周各地穩定暖熱；下周天氣轉變，估年前將有冷空氣南下，強度達冷氣團等級，感受濕冷，可能影響至除夕期間。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天到周四，東部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。受中層水氣影響，明天花東有較大雨勢，北部山區零星短暫雨。

他說，各地溫度回暖，周三至周四最暖熱，北台灣24至25度，南部可能逾30度。周五東北季風增強，周六減弱，北台灣高溫略降3至4度，桃園以北、東部、恆春半島局部短暫雨，中南部多雲到晴。

黃恩鴻表示，周日東部、恆春半島局部短暫雨，下周一北部、東部局部短暫雨。下周二東北季風增強，持續影響至周三至周四。

他說，後續還會有更強冷空氣南下，預估強度達冷氣團等級，整體天氣濕冷，影響可能持續至除夕；不過，因屬後期預報，仍待持續觀測。

冷氣團 氣象署 高溫

延伸閱讀

本周全台暖如夏 小年夜前夕可能有冷氣團報到

明起逐日暖高溫30度適合大掃除 下一波冷空氣時間曝

最強寒流稍歇！明起回暖「這日」轉雨 年前一波冷空氣直逼冷氣團

最長49天…多家企業除夕放假 提前催出春運人潮

相關新聞

南部上看30℃！本周各地回溫暖熱 年前冷氣團報到除夕恐濕冷

中央氣象署表示，今天起天氣回溫，本周各地穩定暖熱；下周天氣轉變，估年前將有冷空氣南下，強度達冷氣團等級，感受濕冷，可能影...

台鐵宣布春節疏運再加開16列次 2月1日凌晨起開放訂票

迎接春節疏運，台鐵公司今天宣布，除了先前已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車，包括東部幹線實名制2列次、...

蕭美琴謝票途中確診自曝戴兩層口罩 醫師：戴一層效果較佳

第16屆副總統當選人蕭美琴二度確診新冠肺炎，她表示依照衛福部指引全程戴口罩，但表示戴了兩層口罩，不用餐，也不握手，跟人保...

拉肚子、便秘吃藥一直好不了 醫師建議不如多吃低腹敏食物

許多人經常腹瀉、便祕反覆發作，長期吃藥無法改善，卻也沒有惡化。台南市立醫院腸胃內科主治醫師廖建彰提醒民眾，遇到這種狀況，...

快更新！LINE「回覆」功能再進化 文件檔案也能一招快速回覆不怕錯頻

當擁有的LINE群組越來越多、群組內討論的事情越來越龐雜，「回覆」功能就顯得越來越重要了！這個被稱為「洗版救星」之一的便...

「巧連智月刊」將停止受理新訂閱與續訂 家長求紙本繼續發行

陪伴無數大朋友、小朋友共同成長的《巧連智月刊》，創刊已35年，今（29）日突然宣布將於2024年3月1日停止受理新訂閱與續訂，引起大批網友的不捨。 「巧虎好朋友（巧連智）」官方臉書表示，《巧連智月刊》自1989創刊以來，陪伴台灣183萬個家庭快樂成長，共同創造許多歡樂時光。為了因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變及學習工具的演進，巧連智將調整事業策略和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。