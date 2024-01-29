南部上看30℃！本周各地回溫暖熱 年前冷氣團報到除夕恐濕冷

陪伴無數大朋友、小朋友共同成長的《巧連智月刊》，創刊已35年，今（29）日突然宣布將於2024年3月1日停止受理新訂閱與續訂，引起大批網友的不捨。 「巧虎好朋友（巧連智）」官方臉書表示，《巧連智月刊》自1989創刊以來，陪伴台灣183萬個家庭快樂成長，共同創造許多歡樂時光。為了因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變及學習工具的演進，巧連智將調整事業策略和月刊商品轉型，邁向新階段的起點。

2024-01-29 16:18