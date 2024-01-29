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台灣觀光沒救了？他抱怨「弄不出像樣的特色」 引發正反兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣觀光還有救嗎？一名網友在PTT上發文抱怨，發覺台灣一年四季氣候都很適合旅行，但是弄不出像樣的觀光特色。示意圖／Ingimage
台灣觀光還有救嗎？一名網友在PTT上發文抱怨，發覺台灣一年四季氣候都很適合旅行，但是弄不出像樣的觀光特色。示意圖／Ingimage

台灣觀光還有救嗎？一名網友在PTT發文抱怨，已經好幾年沒出過國，開始研究周遭的國家，卻發覺台灣一年四季氣候都很適合旅行，但是弄不出像樣的觀光特色。

原PO指出，最近開始研究長途旅行的目的地，由於太窮無法在台灣旅遊，只好研究周遭的國家。然而相較其它鄰近國家，台灣的氣候都適合旅行，但是天天只會自豪路邊攤食物多便宜，把明明不怎麼樣的台灣小吃當寶一樣。

原PO強調，台灣夜市確實有特色，但味道瀰漫，也不考慮解決髒亂的問題。許多人工景點像黃色小鴨無法永續經營，而最近違法伐林，到處蓋露營場地，理由是「要親近大自然」，實則是破壞，觀光產業做不起來，也沒辦法吸引到海外大型娛樂產業投資。

貼文一出，有一派網友認同原PO的觀點，「只能賣吃的，可是到處都有」、「住宿貴到嚇人」、「整頓觀光產業跟市場改建一樣吃力」、「近幾年物價飆漲」、「自然景觀比不上，觀光也自暴自棄」、「不愛乾淨，只貪方便且沒有美感」。

不過，有一部分網友表示台灣還是有很多地方特色，「宜蘭平原現在也有超高樓，景觀超棒」、「嘉義布袋有彩虹屋」、「花蓮、台東自然風景贏過大陸」、「台灣的自然風景的確算不錯」、「九份老街算是有獨特性、稀缺性」。

景點 PTT 觀光

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