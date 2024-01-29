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台鐵宣布春節疏運再加開16列次 2月1日凌晨起開放訂票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
迎接春節疏運，台鐵公司今天宣布，除了先前已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車。示意圖。圖／本報資料照片
迎接春節疏運，台鐵公司今天宣布，除了先前已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車。示意圖。圖／本報資料照片

迎接春節疏運，台鐵公司今天宣布，除了先前已加開全線各級列車234列次，再加開16列次對號列車，包括東部幹線實名制2列次、東部幹線2列次、跨線6列次、西部幹線6列次，2月1日起凌晨開放訂票；此外，並視旅客需要，隨時再加開列車。

台鐵公司指出，2月7日至2月14日再加開列車，包括東部幹線實名制列車（樹林=台東2列次）、東部幹線（樹林-花蓮2列次）、跨線（彰化=花蓮6列次）、西部幹線（七堵=潮州4列次、七堵=彰化2列次）6列次。

台鐵公司指出，全線座位數將再增加1萬1656個座位，整體運能較平日提升6.5%以上。

台鐵公司說，本次再加開班次於2月1日0時起同步開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。詳細列車班次及時刻自1月29日起可至本公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵

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