馬偕醫院寫春聯送祝福 總院長張文瀚現場揮毫

春節將至，馬偕醫院今舉辦「龍騰虎躍寫春聯送祝福」活動，由馬偕紀念醫院總院長張文瀚現場揮毫寫下「福」字，贈送給第一位排隊的現場民眾，本活動邀請擅長描繪花卉禽鳥聞名的知名國畫家康環及其團隊現場為春聯畫龍點睛，增添花草春色，為民眾營造濃厚的年節氛圍。

張文瀚表示，下周就是春節，先向所有朋友們，拜個早年。願來自基督的愛賜福給我們，祝福大家新的一年「平安健康、身體勇健親像一尾活龍」。龍騰虎躍是今天活動的主題，代表馬偕紀念醫院將要展翅高飛的一年。

張文瀚說，我們奠基在非常好的歷史基礎上，有優秀而且充滿愛心的醫事人員與行政團隊，在彼此良好的合作之下，奉行馬偕博士的精神，提供給民眾專業、智能、友善的醫療環境與感受。馬偕所帶動醫療發展與創新的領先優勢，也請大家拭目以待，祝福民眾在龍年裡「平安喜樂」，好事「攏總來」。