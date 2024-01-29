台鐵產工宣布暫緩「依法休假」 王國材：春節疏運沒問題

長榮機師罷工危機落幕，台鐵產業工會不滿留才津貼有職務差別待遇，日前發起春節「依法休假」行動。台鐵產業工會今宣布，考量勞資共識提高，暫緩本次依法休假行動。交通部長王國材也說，春節疏運沒問題。

王國材今天下午出席112年度「路老師」頒獎授證典禮，接受媒體聯訪時，對於台鐵產業工會發起春節依法休假行動一事，他表示，台鐵另一工會組織、台鐵企業工會支持春節疏運順暢，也幫忙相勸產業工會會員；他在上周五和台鐵公司董事長杜微討論，目前春節疏運沒問題。

台鐵產業工會發布聲明表示，昨晚在行政院、交通部斡旋下，長榮機師罷工事件在薪資待遇調升下落幕；反觀台鐵同樣屬交通運輸業，長期處低薪、缺人，作為最大股東交通部更有絕對能力處理，卻不聞不問，只處理高薪勞工爭議，卻遺忘低薪勞工的處境。

台鐵產業工會表示，面對台鐵公司化過程中，留才待遇的差別待遇，以及公司化後因人力離退衝擊受影響的休假權益，產工去年12月21日決議，號召鐵路員工發動春節依法休假連署，要求台鐵公司拿出務實留才方案，重視選擇留在台鐵一起與公司面對挑戰的員工，展現留住人才、落實安全的態度。

此外，台鐵產業工會指出，昨日上午召開理監事會議，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數量，但也已明確掌握多數地區的車長與站務人員過半連署，且足以影響春節疏運之實力。

台鐵產業工會表示，考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對我國交通運輸信任，以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，因此理監事在與車站、車班代表討論後，經多方考量，以及保障所有響應行動會員與員工下，暫緩本次春節依法休假行動。

台鐵產業工會強調，雖暫緩行動，同時也要告訴交通部與台鐵公司，縱使面對公司化衝擊下人力流失、休假權益受損、待遇不公，這群交通部轄下國營事業最低薪的員工，最後仍將國人運輸作為行動考量之一，交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」的訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。

台鐵產業工會說，提醒交通部與台鐵公司，在這次連署行動下，推動車長自主備勤津貼從每小時88元提高至基本時薪一案，今年1月已通過勞資協商會議，將送審至董事會、行政院，資方也多次表示將會提高，顯見勞資雙方已有共識；因此，產工要求交通部與台鐵公司務必兌現承諾別再跳票，拿出實際行動證明，不是只在意駕駛員訴求，不要只是照顧高薪勞工。