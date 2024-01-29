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郵差告贏中華郵政恐掀追討潮 王國材：政院2月會討論

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材。記者周彥妤／攝影

中華郵政郵務士王耀慶日前提告中華郵政，績效獎金未納薪資，追討納提撥勞退，法院二審判決王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元，且不得上訴，中華郵政可能面臨上萬名「王耀慶們」員工跟進追討。交通部長王國材說，行政院2月1日會召開會議討論。

對於中華郵政一事，王國材今天下午出席112年度「路老師」頒獎授證典禮，接受媒體聯訪時表示，此事牽涉平均薪資是否納入績效、考核獎金，若計入金額就會較高，相對勞退提撥也會較高；不過，行政院人事行政總處有解釋令，國營公司不納入，因此交通部單位按照規定辦理。

他指出，司法判決此事一出後，行政院將在2月1日召開會議討論。媒體追問，中華郵政對後續申請追討的員工，是否一視同仁？他則重申，政院解釋令和司法判決，兩者解釋不同，因此尚待討論。

另外，對於中華郵政是否預估要補發多少金額，他僅表示，確定後再談。

中華郵政 行政院 交通部長

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