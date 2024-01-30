快訊

見觀光客有難出手當翻譯解圍 對方光速折回送她「驚喜謝禮」

美軍睡夢中慘遭奪命！美媒：無人機襲擊當下幾乎沒警報

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

聯合新聞網／ 綜合報導
平板拖把除了能拿來拖地，還有其他功能。圖片來源／ingimage
平板拖把除了能拿來拖地，還有其他功能。圖片來源／ingimage

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

根據日本媒體「grape」報導，日本知名清潔用品業者「花王」，過去曾在官方twitter上分享，表示在大掃除擦窗戶、紗窗時，只要善用平板拖把，就能夠清潔到窗戶的另外一面，不再煩惱因為手不夠長，無法用抹布清潔窗戶對外玻璃。

在花王分享這項秘訣後，留言也有自稱是清掃業者的人，表示在好幾年前，就一直使用這一招來清掃窗戶，效果相當不錯。另外也有網友指出，平板拖把拿來清潔天花板，或是浴室的牆壁等等，也都相當好用。

其他網友也紛紛回應「這招真的好用！擦得乾乾淨淨」、「想不到還能這樣用，立刻試試看」、「怎麼不早說，該去弄支平板拖把來了」、「外側靠平板，內側靠抹布」、「力道要控制一下，不然紗窗容易被弄破」。

日本 大掃除 春節

延伸閱讀

冷暖隨手關機還是開著省電？日業者分析「入冬五種最耗能家電」節能撇步

哪顆高麗菜更新鮮好吃？ 「三道AB題」看完就懂該怎麼挑

四血型誰最不想面對大掃除！O型拖拖拉拉但會收、這血型「做一下就膩了」

清潔劑也難消除！年末大掃除 浴室排水孔臭味超頭疼...專家曝根絕方法

相關新聞

「水電雙漲」漲定了？台水凍漲30年擬調價⋯這些人不漲反降 何時上路

台電已在2023年4月調漲電價11%，有消息傳出今年4月會再調漲，如今自來水價格也擬提高價格，不過，這麼一來恐形成「水電雙漲」的風暴，在物價高漲的情勢下，民眾可能面臨更重的經濟壓力。

大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。

把握本周溫暖好天氣 下周這天起恐又要轉濕冷

本周天氣穩定，一天比一天暖，想曬太陽要把握機會，下周天氣可能又要轉濕冷了。

未來一周溫暖如春 吳德榮：周五東北風北台微降溫

把握好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周溫暖如春，但周五有東北風...

吳宗憲「這句話」提醒賀瓏夜夜秀 民團：好笑也需底線

「賀瓏夜夜秀」日前嘲諷殘疾人士引發爭議，綜藝天王吳宗憲近日透露去錄「賀瓏夜夜秀」時，有跟他們說這樣不太好，並表示「訕笑身...

拖10年交通部核定台鐵海線雙軌可行 中市府：樂觀其成

交通部29日核定「台鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究」案，台中巿政府交通局長葉昭甫說，感謝中央重視與關心台中鐵道建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。