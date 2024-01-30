大掃除擦窗不痛苦！日業者曝「一神物」 擦不到的地方就靠它
農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用魔術平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。
根據日本媒體「grape」報導，日本知名清潔用品業者「花王」，過去曾在官方twitter上分享，表示在大掃除擦窗戶、紗窗時，只要善用平板拖把，就能夠清潔到窗戶的另外一面，不再煩惱因為手不夠長，無法用抹布清潔窗戶對外玻璃。
大掃除する人に、知る人ぞ知る裏技的なクイックルワイパーの使い方をお伝えします。手が届かない網戸の裏側の掃除はクイックルワイパーを使うと簡単 pic.twitter.com/YZXqonNvBc— 花王 アタック（お洗濯全般） (@kao_attackjp) December 30, 2022
在花王分享這項秘訣後，留言也有自稱是清掃業者的人，表示在好幾年前，就一直使用這一招來清掃窗戶，效果相當不錯。另外也有網友指出，平板拖把拿來清潔天花板，或是浴室的牆壁等等，也都相當好用。
其他網友也紛紛回應「這招真的好用！擦得乾乾淨淨」、「想不到還能這樣用，立刻試試看」、「怎麼不早說，該去弄支平板拖把來了」、「外側靠平板，內側靠抹布」、「力道要控制一下，不然紗窗容易被弄破」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言