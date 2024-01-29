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「腦速通」膜衣錠兩批號近200萬顆需回收 食藥署曝原因

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署副署長王德原說，「腦速通膜衣錠」，因為缺乏標準品，無法進行安定性試驗。圖／食藥署提供
食藥署副署長王德原說，「腦速通膜衣錠」，因為缺乏標準品，無法進行安定性試驗。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，辰田實業有限公司生產的指示藥品「腦速通膜衣錠」，因為缺乏標準品，無法進行安定性試驗，預防性啟動批號2501、2901共計2萬1682盒，約195萬1000錠回收，要求廠商在2月8日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，民眾如有相關疑慮，可以到當初購買藥品的藥局詢問。

食藥署副署長王德原說，食藥署在今年一月初收到廠商主動通報，由於缺乏標準品，無法進行安定性試驗，雖目前未發現相關品質缺失，但因為缺乏標準品，無法進行後續安定性試驗，廠商啟動預防性回收作業，目前同成分、同劑量及同劑型的藥品許可證有3張以上、像這類含有銀杏萃取物的藥物，也有20張以上許可證，本次回收不會造成缺藥；民眾如對相關藥品有疑慮，可以到當初購買的藥局詢問。

王德原表示，本次公布的問題批號，為111年製造，原名為「腦速通膜衣錠」，於112年2月18日變更中文品名為「泰保寧膜衣錠」，由於2批號的藥品缺乏標準品，無法進行安定性試驗，難以追蹤後續療效等資訊，廠商將效期到今年5月9日的批號2501和效期到今年9月12日的批號2901回收，預計回收2萬1682盒、約195萬1000錠。

王德原說，腦速通膜衣錠主要用於末梢血行障礙的輔助治療，主成分為GINKGO BILOBA EXTRACT (eq.to.9.6mg GINKGO FLAVONGLYCOSIDES CALCULATED AS QUERCETIN, KAEMPFEROL AND ISORHAMNETIN, 2.4mg TERPENLACTONES CAL AS GINKGOLIDES 1.24mg, BILOBALIDE 1.16mg等，屬於需經由醫事或藥事人員指示使用的藥品。

食藥署副署長王德原說，腦速通膜衣錠主要用於末梢血行障礙的輔助治療
食藥署副署長王德原說，腦速通膜衣錠主要用於末梢血行障礙的輔助治療

食藥署 藥局 衛福部

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