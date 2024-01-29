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贈教養院加菜金、發福袋 陳建仁：政府會一直照顧年邁院生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院長陳建仁（左）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（左）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影

行政院陳建仁今天上午赴桃園市私立安康啟智教養院致贈加菜金，訪視院生和逐一發放賀歲福袋，陳建仁表示，全國身心障礙者超過120萬人，占全部人口5.16%，身心障礙福利機構扮演減輕身心障礙家庭照顧角色，相當重要，守護每一位院生需要愛心、耐心和用心，政府會與教養院手牽手、心連心在一起，讓身心障礙者邁入老年時，照顧依然在。

陳建仁赴龍潭區私立安康啟智教養院訪視，原訂陪同的行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺臨時缺席，改由行政院發言人林子倫、衛福部次長周志浩等人陪同參訪，陳建仁向院方致贈加菜金，至院區訪視院生和逐一贈送春節賀歲福袋，提前向院生祝賀新年快樂。

陳建仁表示，院方照顧啟智教養的孩子不容易，過往沒辦法活到很長歲數，現在可照顧最長到25年，讓院生感受家庭溫馨，台灣至去年9月，全國身心障礙者超過120萬人，占全部人口5.16%，身心障礙福利機構扮演減輕身心障礙家庭照顧角色，相當重要，行政院與衛福部推動照顧預算和好的法規，需要立法院支持，來守護每一位院生。

身心障礙機構面臨人力不足及薪資過低，政府從2019年9月起推動身心障礙福利機構服務躍升計畫，提高服務人員的薪資，增加招募誘因，去年9月衛福部通過身心障礙服務資源佈建計畫投入480億元，擴充身心障礙者照顧資源，強化困難個案照顧跟服務，減輕照顧者負擔，政府與教養院手牽手心連心在一起，台灣面臨高齡化社會，身心障礙者慢慢邁入老年，政府也要照顧很好，照顧依然在。

陳建仁也分享他對偶像印度聖雄像甘地、德蕾莎修女對待弱勢和照顧病弱貧病的心得，陳表示，甘地說過一個國家文明程度，就看他對待最弱勢的人是甚麼態度，如果可以貼心照顧他，這個國家文明程度就是很好；德蕾莎修女視病弱貧苦濱死者都是受難的耶穌基督，每位院童都是天使，政府照顧投入資源不會差別。

私立安康啟智教養院自1996年設立至今，收容照顧18歲以上低收、中低收入等弱勢家庭的中度、重度和極重度身心障礙者54人，院方表示， 收容最年長院生64歲、最小18歲，生活最長院生達25年，院方將這些憨兒視為家庭一分子，感受家庭的溫馨。

行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（見圖）訪視安康啟智教養院，表示政府照顧身心障礙者照顧依然在。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（見圖）訪視安康啟智教養院，表示政府照顧身心障礙者照顧依然在。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（中）訪視安康啟智教養院致贈加菜金和發放賀歲福袋祝賀新年快樂。記者曾增勳／攝影

陳建仁 行政院 衛福部

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