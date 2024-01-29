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影／蔡英文視察量子電腦計畫成果 期許為世界貢獻力量

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
蔡英文總統（右二）上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，與中研院院長廖俊智（右三）、國科會主委吳政忠（右一）等人一同參觀超導量子電腦系統模型。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（右二）上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，與中研院院長廖俊智（右三）、國科會主委吳政忠（右一）等人一同參觀超導量子電腦系統模型。記者余承翰／攝影

蔡英文總統上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，她在致詞時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

蔡英文表示，台灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「台灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是台灣人的驕傲。「台灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

蔡英文也提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。蔡英文也肯定所有計畫參與人的努力，讓台灣在量子電腦硬體領域邁出成功的一步，相信台灣量子科技實力能在不久的將來，對全世界的量子技術貢獻重要的力量。

國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，國科會主委吳政忠表示，2022年國科會、經濟部跨部會共同組成「量子電腦國家隊」，當時提出5年80億的預算，有媒體質疑「跟其他國家比，經費差很多，怎麼競爭」，不過台灣還有各大學優秀的人才及半導體產業的優勢，仍具競爭力。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，國科會主委吳政忠表示，2022年國科會、經濟部跨部會共同組成「量子電腦國家隊」，當時提出5年80億的預算，有媒體質疑「跟其他國家比，經費差很多，怎麼競爭」，不過台灣還有各大學優秀的人才及半導體產業的優勢，仍具競爭力。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，中研院院長廖俊智（右）代表研究團隊致贈自製的量子晶圓。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（左）上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，中研院院長廖俊智（右）代表研究團隊致贈自製的量子晶圓。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，中研院量子電腦專題中心特聘研究員展示超導量子電腦系統模型。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，中研院量子電腦專題中心特聘研究員展示超導量子電腦系統模型。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為超導量子電腦系統。記者余承翰／攝影
蔡英文總統上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，她在致詞時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。記者余承翰／攝影
蔡英文總統上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，她在致詞時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為量子晶片。記者余承翰／攝影
國科會與中研院共同資助的量子電腦計畫上午在中研院舉行研發成果，公布已開發出台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，圖為量子晶片。記者余承翰／攝影

蔡英文 台灣製 中研院

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