影／蔡英文視察量子電腦計畫成果 期許為世界貢獻力量

蔡英文總統上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，她在致詞時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。

蔡英文表示，台灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「台灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是台灣人的驕傲。「台灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。