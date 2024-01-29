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影／蔡英文視察量子電腦計畫成果 期許為世界貢獻力量
蔡英文總統上午至中研院視察量子電腦專題中心研發成果，見證台灣第一台自研自製的「5位元超導量子電腦」，她在致詞時表示，期盼未來中研院持續扮演火車頭的角色，以基礎科學帶動技術研發，協助台灣建立量子科技產業鏈，為全世界的量子技術貢獻重要力量。
蔡英文表示，台灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「台灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是台灣人的驕傲。「台灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。
蔡英文也提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。蔡英文也肯定所有計畫參與人的努力，讓台灣在量子電腦硬體領域邁出成功的一步，相信台灣量子科技實力能在不久的將來，對全世界的量子技術貢獻重要的力量。
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