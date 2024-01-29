中研院自製量子電腦 蔡英文：台灣製造是台灣人的驕傲

蔡英文總統今日赴中央研究院視察由國科會及中研院共同資助的量子電腦計畫，見證台灣首部自研自製5位元超導全系統量子電腦。蔡總統表示，台灣不只有國機國造、國艦國造、自製衛星，現在更有自研自製的量子電腦。這些都再次證明，「台灣製造」是一代接一代人的努力與突破，更是台灣人的驕傲。「台灣製造」不僅能夠在天空、往太空、航向海洋，更可以走進未來。

中研院院長廖俊智現場致贈研究團隊自製的量子晶圓予蔡總統。他表示，中研院近年來在量子科技領域累積相當研發能量，如量子電腦晶片設計、製作，以及在量子位元的狀態控制和讀取技術。去年成功研發我國第一個5位元量子晶片，並推出該量子電腦系統於雲端供計畫合作者測試，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對我國量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。

廖俊智表示，未來中研院將於南部院區的量子基地持續投入資源，將關鍵議題從基礎研究到實際應用產出進行「垂直整合」。他指出，量子晶片是量子電腦的核心關鍵元件，超導量子晶片具有其特殊的製程條件與要求，目前仍須解決基礎關鍵問題，無法直接套用現行半導體製程技術。中研院南部院區將研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，打造國家級量子科技研究基地，並與國內產學研界合作，從基礎研究到實際應用進行團隊的「垂直整合」，共同為臺灣的量子發展取得先機。

蔡英文指出，「量子電腦」已經被視為「下個世代的運算工具」。3年多前，廖俊智院長向她提出，量子科技可能是晶片製造之後，各國爭相發展的下一世代科技產業，台灣應該加速發展量子科技。因此，2021年底由中研院、科技部和經濟部跨部會合作，建置產業合作平台，從2022年開始的5年內，投入80億元提升台灣量子科技實力。她特別感謝共同參與的研究機構與大學，一起加入對未來科技的挑戰。

蔡英文提到，量子科技跟每個人的生活息息相關，藉由量子通訊加密，可以強化資訊傳播的安全性，更攸關國家安全領域；而量子科技強大的運算能力，也將對AI、金融、生醫等領域帶來重大的影響。

蔡英文表示，計畫的目標是要建構臺灣自製的量子通訊網路系統，以及能夠真實運算的量子電腦。目前，這兩個目標都達到初步的成果。去年5月，清華大學已經研發出台灣第一個量子加密通訊網路；中研院隨後也在10月打造出台灣第一個5位元量子晶片，如今更進一步完成台灣第一台量子電腦。當世界各國都在為做出第一台實用量子電腦而努力，中研院團隊今天的成果，是非常亮眼的突破，值得大家的肯定。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東表示，5位元超導量子電腦的開發過程是建立國內量子電腦生態系的最佳平台。量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。此外，整套低溫系統及其內部的高密度同軸線、高密度高頻接座及量子晶片的電磁屏蔽封裝盒等，都需要精密電子工業的尖端技術配合。