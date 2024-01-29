都給我退散！職場上最討厭的10種小人 年後「報復性轉職」別再浪費人生

小人都給我退散！

大家都說職場如戰場，平常上班已經夠讓人感到疲倦了，還要花時間對付職場上的小人們，真的讓人感到憤怒又討厭，恨不得把這些討厭的上司、同事通通踢飛！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出職場上最討厭的10種小人，快來看看有沒有讓你產生共鳴吧！



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No.10 欺負菜鳥、壓榨新人

被他帶到倒八輩子的霉

剛進公司的時候，如果有一位經驗老道或是友善的前輩老鳥來帶領，會感到特別安心，但不少人就發現，有時候看起來和善的老鳥或前輩，其實是隨意應付，甚至故意壓榨，就是害怕新人取代自己的位置。

不少網友提到，雖然大多是私下搞事，但也有遇過「完全不藏」的惡劣老鳥，「做什麼都不給過，沒有原因就是討厭、看不順眼」、「真的遇過那種倚老賣老的人，也沒做什麼但就是什麼都可以唸，故意亂教，然後在大家面前故意把你罵到臭頭」。

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No.9 愛講八卦、窺探隱私

每間公司都有愛講八卦的八婆

雖然說愛講八卦是人的本性，但過度的八卦會讓人感到相當反感，不少人甚至還會不經過本人同意，到別人的辦公桌上隨意的翻找東西，或是試圖想要從你身上挖到一些隱私性的問題，好讓他去跟別人分享八卦。

有網友分享，很討厭用手機或電腦傳訊息的時候，同事故意在旁盯著看，完全沒有要迴避意思，超級沒有禮貌，「有時候看著電腦討論事情，有訊息的時候就應該要忽略或是裝作沒看到，但偏偏有些人會問你，甚至到處跟別人講內容，真的超級沒品」。

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No.8 笑面虎，私下心機陷害

雙面甜心最可怕

表面上假裝要好，甚至跟你分享心事，讓你卸下心防開始分享自己的心情後，才發現他把這些事告訴大家，甚至私下講壞話、陷害你，讓大家都對你印象不好。

職場打滾多年的網友特別提醒，「許多人表面看起來單純無害，但私下可怕的誇張，在職場上真的要特別注意這類型的人」、「有些人看起來笑容滿面，但私下真的就是綠茶，不只會私下亂陷害你，甚至還會在私底下講你壞話」、「千萬不要輕易分享對公司的心情或怨言」。

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No.7 愛抱怨、牢騷連篇

會吵的小孩有糖吃

人家都說「會吵的小孩有糖吃」，但這種人在職場上可是超級讓人反感，動不動就說自己有多辛苦、加了多少班、做了多少事，每天都沒時間休息，讓人超想大翻白眼，還會影響到整個辦公室的整體情緒，就算原本大家都充滿衝勁的工作，到最後也會變得氣氛相當低迷，甚至越來越累。

許多網友留言分享，「真的很討厭這種自以為只有他很辛苦的人，別人的累都不是累，只有他做最多事，吃最多苦，加最多班欸」、「同事只要加一天班就可以講一整個禮拜，殊不知在他身邊的同事一整個禮拜都在加班」。

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No.6 講話尖酸刻薄、酸葡萄

字典裡沒有禮貌兩字

在辦公室總會有人見不得別人好，只要別人表現比較好被稱讚、晉升或是加薪，甚至是買了什麼新東西，就會有講話難聽、話中有話的同事，在旁邊尖酸刻薄、陰陽怪氣的提點，讓人感到相當不舒服。

不少網友分享自身經驗，表示身邊很多這種人，「有時候買了什麼東西，只是想漂漂亮亮上班，但就會被酸葡萄的人酸，講話都話中有話，之後就都不想裝扮去上班了，真的討厭這種見不得人好的人欸」、「講話話中有話的人也是很討厭，好像別人的好都是意外一樣」。

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No.5 踢皮球、卸責跑第一

除了他之外，叫誰幹都行

你是不是也遇到這種職場小人？每次有工作要做，或是事情出了差錯，他第一時間都不是想如何協助或補救，而是立刻推卸責任，甚至是落跑裝無辜、賣弄可憐。反正不管怎麼樣，千錯萬錯都是別人的錯！

網友分享，這種事不只發生在同事間，有更多沒能力、沒肩膀的人擔任主管，「有時候出包，老闆或是大主管來興師問罪的時候，主管都會二話不說推給我們，身為小菜鳥只能承受」、「真的超討厭這種人，或是裝無辜讓人罵不下去，事後想想都會超氣」。

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No.4 薪水小偷

偷懶第一名！整天晃來晃去

所謂的「薪水小偷」就是明明在工作時間，卻不做正事，明顯在偷懶、摸魚，對於工作的態度也相當消極，沒有任何的生產力或是貢獻，薪水卻領得相當自在安穩，讓同事覺得相當不滿。

如果自己當薪水小偷就算了，最討厭的就是偷懶偷到耽誤工作進度，造成別人的困擾，需要花費更多時間來補足工作，「雖然適當的當薪水小偷還可以，但如果真的耽誤到我工作我會超級不開心欸」、「薪水小偷不要給我偷到耽誤別人的下班時光」。

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No.3 挑撥離間、搬弄是非

沒有的事講的跟真的一樣

職場上會遇到各式各樣的人，在大家都不了解對方的情況下，經常會因為別人說的話影響自身情緒或輕易信以為真。如果遇到喜歡搬弄是非的職場小人就慘了，這種人跟A講一套，再跟B講一套，導致A跟B之間產生誤解，再出面假裝協調，讓自己變成大好人，營造出善良的假象。

網友提醒，不要輕易相信別人講的閒話，「大家在職場上要有堤防心，就算聽到一些不好的話，可以打探或詢問一下」、」「曾經跟同事因為被中間人挑撥離間，最後才發現是誤會，我們兩個就不再跟他接觸了」。

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No.2 愛搞排擠、霸凌

被小圈圈孤立，每天上班都很痛苦

在很多人眼裡，搞小團體這種事情，應該只會發生在學生時期，長大後變成熟，就不應該繼續隨意劃分你我。但偏偏在職場上，就是有這種幼稚的人，只要看不順眼就開始搞排擠，刻意孤立別人，甚至還會霸凌、欺負不屬於同圈的同事。

不少網友大嘆，這種職場小人超級幼稚，「原本以為長大後不會再有霸凌或是排擠的事情發生在自己身邊，結果還是有」、「出社會還遇到，在大家都應該是大人的時候還搞這種事，這樣的大人真的很可悲」。

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No.1 性騷擾慣犯

公司該懲戒這種噁心色狼

性騷擾無論職場或生活中都經常會出現，有些人會仗著權力或是地位，肆意對別人毛手毛腳，或是講一些讓人感受不舒服的話語，還自以為幽默有趣。

面對職場性騷擾，不少人即使想反抗，礙於對方德高望重而感到無能為力、擔心丟工作。許多網友坦言，「曾經遇到主管講超級讓人不舒服的話，但跟公司反應了也沒有得到任何結果，因為對方官位高，社畜就只能選擇離職」、「有時候遇到了也沒有證據能證明，就算有證人，不少人都會選擇忽略，因為需要這份工作」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月21日至2024年01月20日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『職場小人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統