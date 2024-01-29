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民團：7成民眾不支持開放單身人工生殖 孩子問爸爸是誰怎麼辦？

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛說，真正想要孩子應鼓勵收養，台灣目前每年有一百多個孩子因無人收養而出養國外，而非開放單身人工生殖。記者鄒尚謙／攝影
台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛說，真正想要孩子應鼓勵收養，台灣目前每年有一百多個孩子因無人收養而出養國外，而非開放單身人工生殖。記者鄒尚謙／攝影

新科立委2月1日上任，人工生殖法討論如火如荼，醫師專家與民團都相當關心修法方向。台灣全國媽媽護家護兒聯盟、台灣懷孕婦女關懷協會、台灣婦女維護生命協會今舉辦記者會表示，高達7成的民眾不支持單身女性使用人工生殖孕育下一代，質疑當孩子長大問：「我的爸爸在哪裡？」「我的爸爸是誰？」該如何回答？

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛表示，在委託專家製作的問卷調查中，發現在7780份有效樣本數中，支持單身及同性伴侶可使用捐贈精卵人工生殖1218人15.7%，不支持者5720人73.5%。結果顯示民眾多數不支持開放單身人工生殖，對於單身人工生殖使用捐精捐卵已發生之影響也並不了解，但認為本議題重要且值得關注。

「人工生殖恐製造更多單親家庭。」基督教救世會社福基金會董事長、台灣婦女維護生命協會創會理事長解慧珍表示，開放單身女性使用人工生殖孕育下一代，將忽略兒童權益，間接製造單親家庭，尤其單親家庭在社會中非常辛苦，並不符合兒童最佳利益原則。

解慧珍說，每一位兒童皆有權利知悉自己的身世，進一步建立子女對於家庭的了解與自我認同。現今社會環境，雙親同時照顧子女尚且不容易，更何況是單親？單親也讓孩子在成年之前失去主要照顧者的風險大幅提昇；且透過捐精出生的孩子，身分證父親欄位只有一條橫線，當孩子長大問：「我的爸爸在哪裡？」「我的爸爸是誰？」該如何回答？

單信愛表示，單身女性並非不孕症患者，不符合「人工生殖法」基於維護生命之倫理及尊嚴以及治療不孕的立法宗旨，若人工生殖法開放單身者適用，等於將個人想要擁有血緣孩子的想望，凌駕於兒童權益福祉之上。人工生殖法未開放單身人工生殖，實係考量兒童權益。

「真正想要孩子應鼓勵收養。」單信愛說，台灣目前每年有一百多個孩子因無人收養而出養國外，而非開放單身人工生殖。台灣懷孕婦女關懷協會以關心非預期懷孕婦女為宗旨，由所接觸之個案中發現，非預期懷孕婦女當發現自己意外懷孕時，第一時間大多數希望把孩子生下來，許多人後來卻迫於經濟、家庭、生涯等現實因素無法克服而選擇人工流產。

單信愛強調，孕婦關懷協會實際上透過適時的關懷與支持，已協助多位婦女克服難關、把孩子生下來。單身人工生殖一方面恐違反兒權公約對兒童人權的保障，一方面違反人工生殖法立法意旨，對於人工生殖法是否修法開放單身人工生殖，應做更審慎周延的討論與對話。

單身 孕婦 懷孕

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