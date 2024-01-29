把握本周溫暖好天氣 下周這天冷空氣再增強轉雨

揮別冷空氣，把握本周溫暖好天氣。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下一波明顯天氣變化預估從下周一(2/5)開始，後續冷空氣又將逐漸增強，同時華南雲雨帶再度南壓，降雨增多，溫度逐漸下降，到過年開始放假之前天氣都不太穩定。

吳聖宇說，高壓中心終於出海，後續華南雲雨帶東移出來位置也將逐漸偏北，台灣附近很快會轉為東南風到偏南風，後續到周四都是日趨溫暖、趨於穩定，擺脫上周一整個禮拜冷空氣籠罩的天氣狀況。本周看起來很適合做年前大掃除或準備年貨，建議大家好好把握。

吳聖宇指出，周五東北季風短暫增強，但是只有北、東部稍受影響，局部有雨，溫度稍降，很快到周末(2/3-2/4)又會恢復到南風暖空氣範圍籠罩，而且溫度有可能比前面這幾天升得更高，天氣同樣較為穩定。

吳聖宇指出，下一波明顯的天氣變化預估從下周一(2/5)開始，後續冷空氣又將逐漸增強，同時華南雲雨帶再度南壓，降雨增多，溫度逐漸下降，到過年開始放假之前的天氣都不太穩定，提醒大家注意。

年假期間天氣，吳聖宇指出，冷空氣南下幅度愈來愈明顯，愈到假期後半溫度有可能會降得愈低，天氣方面看來是先溼後乾，年初二(2/11)前偏溼，中北部、東半部降雨機會高，年初三(2/12)後有轉乾冷的機會。不過詳細變化還是要繼續觀察後續的預報變化。