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本周全台暖如夏 小年夜前夕可能有冷氣團報到

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

今天起冷空氣減弱，中央氣象署指出，本周各地氣溫逐日回升，周三至周四，北部高溫可能達26度，中南部更上看30度，本周各地舒適到溫暖，與上周嚴寒程度有較大差異。周五有波微弱東北季風報到，低溫影響不明顯，預估最快周六減弱。在小年夜前一天、下周三可能有冷氣團報到，但屬後期預報範圍，仍待觀測。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天白天東半部局部短暫雨，中部以北有部分降雨情況。今晚起，華南雲雨區影響減少，整個西半部地區降雨緩和；不過，東半部地區仍有較多水氣，留意今晚至明晨雨勢可能明顯。

明天至周四，降雨逐漸減少，其中明天在東半部地區、北部山區有局部降雨，到了周三至周四，東半部降雨漸減，各地天氣漸穩，以多雲到晴天氣為主。

李孟軒指出，周五至周六，預估有道微弱東北季風南下，桃園以北、東半部地區水氣稍增，有局部降雨情況，最快周六或周日，降雨明顯緩和。

溫度方面，今天起至周四，氣溫逐漸回升，今天北部高溫21度、中南部24至25度；周三至周四，北部高溫有機會達26度，中南部地區近內陸甚至有機會達30度，留意日夜溫差大。

他說，周四前各地低溫約16度，尤其中南部日夜溫差大。周五有微弱冷空氣報到，但對低溫影響不明顯，主要是北部高溫降至21度左右；周六起東北季風減弱，氣溫又會逐漸回升。

李孟軒說，今天至周日，氣溫溫暖、舒適，較明顯冷空氣在下周開始影響台灣，預估在下周三（2月7日）左右，不過已在後期預報範圍，預估有機會達冷氣團等級，但仍待觀測。

此外，他也提醒，周二至周四在馬祖、西半部地區，以及周五馬祖留意霧或低雲。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 氣溫 馬祖

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