快訊

忘了先問價格！謝麗金買甜糕 結帳聽到金額驚呆

1警員弟卡案遭收押…雲檢搜索林園派出所 帶走員警搜住家

【早晨財經速解讀】美超級財報週來臨 特斯拉跌落神壇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起逐日暖高溫30度適合大掃除 下一波冷空氣時間曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明天開始各地溫度會比較明顯回升，天氣較為穩定，適合大掃除。本報資料照片
明天開始各地溫度會比較明顯回升，天氣較為穩定，適合大掃除。本報資料照片

冷了一周，天氣要回溫變暖了。

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，各地氣溫回升，明天起北部高溫20度以上，周三後有機會達約25度，中南部大致26-29度，局部內陸地區高溫有機會超過30度。下一波顯著冷空氣，預測在下周一或周二報到，低溫會落在下周中後期，也就是春節前。

李至晟指出，周末寒流減弱，台灣附近仍吹東北風，氣溫偏低，今天一早本島最低溫出現在苗栗三灣，只有10.5度，其他各縣市郊區11-13度低溫。另華南雲系移入，中北部還有短暫雨，預期白天水氣會稍微減少，西半部降雨可望陸續停止，但雲量偏多。

今北部高溫20度以下，中部大約20-23度，只有高屏、台東有機會出現25度左右高溫，今晚明晨華南水氣又稍微增多，中北部今天出門還是建議帶雨具。

李至晟指出，大環境轉為東南甚至偏南風，各地氣溫進一步回升，預測明天起北部高溫20度以上，周三後有機會達25度左右，中南部大致26-29度，局部內陸地區高溫有機會超過30度，相當溫暖，只有迎風面東半部有短暫地形降雨，可把握好天氣大掃除。

除日夜溫差較大，中南部空氣品質恐達對敏感族群不健康橙燈，後續如有背風渦漩發展，空品不理想範圍也可能延伸到北部。

李至晟指出，下一波顯著冷空氣預測在下周一或周二報到，低溫會落在下周中後期，也就是春節前。目前展望春節連假前段可能會是迎風面有雨東北季風天氣型態，因時間還久，模式變動度還很大，目前看來會比剛過去的這波寒流弱，東北季風或是冷氣團的機會比較高。

高溫 低溫

延伸閱讀

年前大掃除啟動！9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣

最強寒流稍歇！明起回暖「這日」轉雨 年前一波冷空氣直逼冷氣團

寒流29日漸消退 下週高溫飆破25度

明天起回暖 北部最高可達28度高溫 賈新興：過年前冷空氣到

相關新聞

花蓮一夜6震國家級警報響！ 氣象署說明了

今天凌晨2點11分起，花蓮一共發生6起有感地震，連國家級警報都響了，第一起規模5.2，花蓮最大震度4級，全台有感。中央氣...

「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議...

明起逐日暖高溫30度適合大掃除 下一波冷空氣時間曝

冷了一周，天氣要回溫變暖了。

健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

凌晨2:11花蓮連兩震 規模5.2及4.9 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉半分鐘左右接連發生兩次地震，第一次芮氏規模5.2，第二次規模4.9。

國家隊緊箍咒／電動公車2因素未達標 賀陳旦：交部應從業者需求協助購置

蔡英文政府在淨零轉型的戰略下，力推電動巴士，原設定去年底市區電動公車數為2300輛，但去年並未達標，仍差283輛；行政院今年起要再投入643億元，拚2030客運全面電動化，交通部前部長和業者都認為，交通部沒有從使用者的角度思考，淨零轉型設定的運具電動化目標恐怕會破功，而電動巴士成長緩慢的原因，他們直指就是卡在「國家隊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。