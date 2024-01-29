明起逐日暖高溫30度適合大掃除 下一波冷空氣時間曝

冷了一周，天氣要回溫變暖了。

天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，各地氣溫回升，明天起北部高溫20度以上，周三後有機會達約25度，中南部大致26-29度，局部內陸地區高溫有機會超過30度。下一波顯著冷空氣，預測在下周一或周二報到，低溫會落在下周中後期，也就是春節前。

李至晟指出，周末寒流減弱，台灣附近仍吹東北風，氣溫偏低，今天一早本島最低溫出現在苗栗三灣，只有10.5度，其他各縣市郊區11-13度低溫。另華南雲系移入，中北部還有短暫雨，預期白天水氣會稍微減少，西半部降雨可望陸續停止，但雲量偏多。

今北部高溫20度以下，中部大約20-23度，只有高屏、台東有機會出現25度左右高溫，今晚明晨華南水氣又稍微增多，中北部今天出門還是建議帶雨具。

李至晟指出，大環境轉為東南甚至偏南風，各地氣溫進一步回升，預測明天起北部高溫20度以上，周三後有機會達25度左右，中南部大致26-29度，局部內陸地區高溫有機會超過30度，相當溫暖，只有迎風面東半部有短暫地形降雨，可把握好天氣大掃除。

除日夜溫差較大，中南部空氣品質恐達對敏感族群不健康橙燈，後續如有背風渦漩發展，空品不理想範圍也可能延伸到北部。

李至晟指出，下一波顯著冷空氣預測在下周一或周二報到，低溫會落在下周中後期，也就是春節前。目前展望春節連假前段可能會是迎風面有雨東北季風天氣型態，因時間還久，模式變動度還很大，目前看來會比剛過去的這波寒流弱，東北季風或是冷氣團的機會比較高。