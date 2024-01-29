快訊

忘了先問價格！謝麗金買甜糕 結帳聽到金額驚呆

1警員弟卡案遭收押…雲檢搜索林園派出所 帶走員警搜住家

【早晨財經速解讀】美超級財報週來臨 特斯拉跌落神壇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮一夜6震國家級警報響！ 氣象署說明了

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
花蓮一夜6震國家級警報響。擷取自氣象署網站
花蓮一夜6震國家級警報響。擷取自氣象署網站

今天凌晨2點11分起，花蓮一共發生6起有感地震，連國家級警報都響了，第一起規模5.2，花蓮最大震度4級，全台有感。中央氣象署地震測報中心上午指出，第一起是主震，其他是餘震，屬平常能量釋放，但這幾天仍要注意一下可能有餘震。

台灣在1分鐘內發生兩起有感地震，分別為在凌晨2點11分22秒，規模5.2，地震深度5公里；2點11分55秒，接連發生規模4.9地震，地震深度13公里。

第一起及第二起花蓮縣最大震度4級，南投縣最大震度3級，兩起地震震央均位於花蓮縣萬榮鄉，包括桃園、新竹、新北及台北最大震度為1級，全台灣都感受到地震的搖晃，花蓮國家警報大響，也有不少民眾睡夢中被搖醒。

此外，花蓮還分別在凌晨2點44分發生規模3.7地震，深度6.6公里；凌晨2點52分規模4.1，深度5公里；清晨4點26分，規模3.6，深度8.8公里；清晨4點42分生規模3.9地震，深度8.1公里，6起地點則均在花蓮萬榮鄉，花蓮最大震度在2級到3級。

地震 花蓮 國家級警報

延伸閱讀

凌晨2:11花蓮連兩震 規模5.2及4.9 最大震度4級

花蓮建噶瑪蘭紀念公園 紀錄140年遷徙族群歷史

花蓮193縣道北段路窄急彎多 拓寬工程預估明年底完成

宜花線客運熄燈民眾憂停駛擴大 宜縣府：不必擔心

相關新聞

花蓮一夜6震國家級警報響！ 氣象署說明了

今天凌晨2點11分起，花蓮一共發生6起有感地震，連國家級警報都響了，第一起規模5.2，花蓮最大震度4級，全台有感。中央氣...

「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議...

明起逐日暖高溫30度適合大掃除 下一波冷空氣時間曝

冷了一周，天氣要回溫變暖了。

健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

凌晨2:11花蓮連兩震 規模5.2及4.9 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉半分鐘左右接連發生兩次地震，第一次芮氏規模5.2，第二次規模4.9。

國家隊緊箍咒／電動公車2因素未達標 賀陳旦：交部應從業者需求協助購置

蔡英文政府在淨零轉型的戰略下，力推電動巴士，原設定去年底市區電動公車數為2300輛，但去年並未達標，仍差283輛；行政院今年起要再投入643億元，拚2030客運全面電動化，交通部前部長和業者都認為，交通部沒有從使用者的角度思考，淨零轉型設定的運具電動化目標恐怕會破功，而電動巴士成長緩慢的原因，他們直指就是卡在「國家隊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。