花蓮一夜6震國家級警報響！ 氣象署說明了

今天凌晨2點11分起，花蓮一共發生6起有感地震，連國家級警報都響了，第一起規模5.2，花蓮最大震度4級，全台有感。中央氣象署地震測報中心上午指出，第一起是主震，其他是餘震，屬平常能量釋放，但這幾天仍要注意一下可能有餘震。

台灣在1分鐘內發生兩起有感地震，分別為在凌晨2點11分22秒，規模5.2，地震深度5公里；2點11分55秒，接連發生規模4.9地震，地震深度13公里。

第一起及第二起花蓮縣最大震度4級，南投縣最大震度3級，兩起地震震央均位於花蓮縣萬榮鄉，包括桃園、新竹、新北及台北最大震度為1級，全台灣都感受到地震的搖晃，花蓮國家警報大響，也有不少民眾睡夢中被搖醒。

此外，花蓮還分別在凌晨2點44分發生規模3.7地震，深度6.6公里；凌晨2點52分規模4.1，深度5公里；清晨4點26分，規模3.6，深度8.8公里；清晨4點42分生規模3.9地震，深度8.1公里，6起地點則均在花蓮萬榮鄉，花蓮最大震度在2級到3級。