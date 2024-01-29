快訊

我所深愛的國家：俄羅斯嚮往自由的女兒，與希望統一的母親故事

今氣溫略升飄雨多雲 吳德榮：明起「溫暖如春」高溫25度以上

藍黨團總召幕後／不敵花蓮王傅崐萁強勢運作 賴士葆急流勇退

年前大掃除啟動！9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆新年將至，不少民眾已開始大掃除，命理師楊登嵙分享大掃除時應丟棄的NG物品。圖／本報資料照
農曆新年將至，不少民眾已開始大掃除，命理師楊登嵙分享大掃除時應丟棄的NG物品。圖／本報資料照

農曆新年將至，不少民眾已經開始準備大掃除，不過「斷捨離」的功夫不容易，許多民眾為了節儉，通常在大掃除後，還是會在家裡堆放大批的舊物品，命理師楊登嵙說，迎來新年代表必需把過去一年的晦氣、汙穢清除乾淨，有9樣是民俗NG物品，必需在大掃除時清理，才能在新年迎接好運氣。

命理師楊登嵙說，大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走，迎來新的「氣」，希望新的一年都有好運「氣」。至於大掃除時，那些東西要留？那些要扔？若什麼東西都留，任何東西都放，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉是傳統的美德，但太過頭反而會影響健康、運勢、財運。

以下為9項大掃除時必丟的NG物品：

一、破碗丶破杯丶破盆：

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、枯死植物：

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥：

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物：

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電：

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、老舊娃娃、人偶：

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄：

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服：

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品：

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

運勢 大掃除 黴菌

延伸閱讀

天氣型態要變了！ 鄭明典：會有一段適合大掃除的天氣

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

明迎「小寒」開運曝光 命理師點名4生肖籲小心

2024年到來！點光明燈有禁忌 這「這2類人」不能點有原因

相關新聞

「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議...

健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

凌晨2:11花蓮連兩震 規模5.2及4.9 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉半分鐘左右接連發生兩次地震，第一次芮氏規模5.2，第二次規模4.9。

年前大掃除啟動！9樣民俗NG物品必丟 迎接新年好運氣

農曆新年將至，不少民眾已經開始準備大掃除，不過「斷捨離」的功夫不容易，許多民眾為了節儉，通常在大掃除後，還是會在家裡堆放...

金門低溫特報 恐10度以下

中央氣象署上午針對金門發布低溫特報，到上午恐有10度以下低溫，呼籲民眾注意。

今氣溫略升飄雨多雲 吳德榮：明日起溫暖如春

天氣要變暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起到周四逐漸轉為「高壓迴流」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。