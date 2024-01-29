今氣溫略升飄雨多雲 吳德榮：明日起溫暖如春

天氣要變暖了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起到周四逐漸轉為「高壓迴流」的型態，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，北部高溫25度以上、中南部接近30度，但早晚仍涼。

吳德榮指出，今日上午中部以北零星飄雨，下午雨停轉多雲，東半部有局部短暫雨，南部多雲時晴；各地氣溫略升，晚偏涼。各地區氣溫：北部12至22度，中部12至25度，南部13至27度，東部13至25度。

吳德榮指出，明日至周四逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向偏東轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，北部高溫25度以上、中南部接近30度，但早晚仍涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。明日起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨機率，北台氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣。

周六、下周日(3、4日)各地再恢復為白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。吳德榮說，至於下一波強冷空氣，抵達時間或強度，各國模式模擬皆大幅調整中，言之過早、不如繼續觀察。