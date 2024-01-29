快訊

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免新冠、類流感缺藥 84藥廠 獲准延長工時

聯合報／ 記者賴昀岫葉冠妤／台北報導

新冠肺炎、類流感等兩大疫情將在本周進入高峰，呼吸道症狀患者人數激增，為避免缺藥，衛福部於本月十日函請勞動部，希望同意部分藥廠適用特殊加班規定，加速製藥；勞動部廿六日回函，共放寬讓八十四家藥廠，趕製抗生素、腸胃道與呼吸道疾病等用藥。

食藥署副署長王德原說，未來幾個月流行性疾病藥品需求增加，不少藥廠反映，希望比照「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，適用勞動基準法第卅二條第四項及第四十條特殊加班規定，可延長工作時數。

勞動部條平司長黃維琛指出，新冠肺炎疫情期間，勞動部讓防疫民生物資等行業適用於特殊加班規定，隨著特殊條例落日，就回歸一般勞基法規範。依照相關法規，因天災、事變或突發事件，雇主可以延長勞工的工作時間，但應於加班開始後廿四小時內通知工會，或報請當地主管機關備查。

黃維琛說，這次共有八十四家藥廠希望延長勞工工作時間，專家決議四月底前取消加班時數上限及七休一限制。勞動部已將名單轉知所在地主管機關，請地方政府協助輔導業者。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，除了呼吸道症患者變多狀，部分民眾提前領取慢性處方箋用藥，且過年期間多數社區藥局不營業，全聯會已請社區藥局備足存量，應比平常增加三成以上備貨量，且盡量在年節期間營業，讓民眾用藥不受限制。

台灣製藥工業同業公會常務理事謝賢仁說，春節前後的工作天數少，須趕工，以自家藥廠為例，最近就趕工生產感冒藥、抗生素等藥品，預計比平常多四至五成。

勞動部 加班 新冠肺炎

延伸閱讀

市占率100%過動症用藥「療效恐不足」 11萬顆全回收

寒流來襲類流感下周迎高峰 20多歲男染A流腦病變過世

網紅「北海道女婿」違規賣藥栽了 食藥署：查網路偽禁藥去年逾百件

預告必要醫材清單草案 共33項涵蓋心肺、洗腎等

相關新聞

「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議...

健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2地震。

讀者2月號 「椿舍裡」慈母心洋溢

最近一期2月號《讀者》「椿舍裡」講述一位全心全意照顧唐氏症女兒的媽媽，十多年後媽媽發現，與這個女兒沒有血緣關係，源頭追查...

天冷供不應求 蛋價今起再漲2元

雞蛋價格今起再漲2元。寒流全台急凍，台北市蛋商公會理事長林天來昨說，天氣太冷蛋雞下不了蛋、產量銳減，又因天冷消費熱絡，用...

回響／移樹種電求綠能 藍委批走火入魔

交通部高速公路局陸續在國道服務區移除樹木，設置光電板，經本報報導，國民黨立委楊瓊瓔昨說，各公、民機構為了取得設置綠能的場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。