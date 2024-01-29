避免新冠、類流感缺藥 84藥廠 獲准延長工時

新冠肺炎、類流感等兩大疫情將在本周進入高峰，呼吸道症狀患者人數激增，為避免缺藥，衛福部於本月十日函請勞動部，希望同意部分藥廠適用特殊加班規定，加速製藥；勞動部廿六日回函，共放寬讓八十四家藥廠，趕製抗生素、腸胃道與呼吸道疾病等用藥。

食藥署副署長王德原說，未來幾個月流行性疾病藥品需求增加，不少藥廠反映，希望比照「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，適用勞動基準法第卅二條第四項及第四十條特殊加班規定，可延長工作時數。

勞動部條平司長黃維琛指出，新冠肺炎疫情期間，勞動部讓防疫民生物資等行業適用於特殊加班規定，隨著特殊條例落日，就回歸一般勞基法規範。依照相關法規，因天災、事變或突發事件，雇主可以延長勞工的工作時間，但應於加班開始後廿四小時內通知工會，或報請當地主管機關備查。

黃維琛說，這次共有八十四家藥廠希望延長勞工工作時間，專家決議四月底前取消加班時數上限及七休一限制。勞動部已將名單轉知所在地主管機關，請地方政府協助輔導業者。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，除了呼吸道症患者變多狀，部分民眾提前領取慢性處方箋用藥，且過年期間多數社區藥局不營業，全聯會已請社區藥局備足存量，應比平常增加三成以上備貨量，且盡量在年節期間營業，讓民眾用藥不受限制。

台灣製藥工業同業公會常務理事謝賢仁說，春節前後的工作天數少，須趕工，以自家藥廠為例，最近就趕工生產感冒藥、抗生素等藥品，預計比平常多四至五成。