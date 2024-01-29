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讀者2月號 「椿舍裡」慈母心洋溢

聯合報／ 台北訊

最近一期2月號《讀者》「椿舍裡」講述一位全心全意照顧唐氏症女兒的媽媽，十多年後媽媽發現，與這個女兒沒有血緣關係，源頭追查是當初有人抱錯了嬰兒。媽媽痛苦異常，丈夫問妻子願不願意換回自己的親生女兒？妻子揪心說，兩個都要。沒多久，一個不知自己父母的少女悄然來到他們身邊…

「觸摸頂峰」是個真實事件，盲人張洪2021年5月在眾人協助下成為第一個攻頂的大陸籍人士。他吃盡無數苦頭，多次在生死邊緣徘徊。紀錄片導演問張洪：「你一個盲人，為什麼要去登聖母峰？」張洪回答：「我看不見這個世界，但我想讓世界看見我」。

「祖魯人法則」講的是英國一位漁業大王的故事，他因鑽研鮭魚捕捉與養殖技術成功致富。他所秉持的就是「祖魯人法則」─選擇比較小的課題鑽研下去，就會成為這一領域的行家，「深入決定深度」。

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凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2地震。

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