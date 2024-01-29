回響／移樹種電求綠能 藍委批走火入魔

交通部高速公路局陸續在國道服務區移除樹木，設置光電板，經本報報導，國民黨立委楊瓊瓔昨說，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，幾乎已無所不用其極的地步，很多地方都有「砍（移）樹種電」的情形，走火入魔了。準立委黃健豪昨也痛批，這項政策荒腔走板、本末倒置，他就任後將要求相關單位說明，不排除凍結相關預算。

本報報導，近日許多民眾目擊苗栗西湖、台中清水等國道服務區停車場標租作光電場，驚覺「樹怎麼全不見了？」交通部高公局說明，國道服務區停車場部分較高大喬木，移植至服務區附近空地或鄰近交流道植栽較少的地點，由於移植前會為樹木疏枝，導致部分民眾誤認為是砍樹，後續會追蹤移植樹木的生長情形。

楊瓊瓔說，國道各休息站服務區綠美化，停車場周邊綠樹成蔭，是休息站服務區的一大特色，如今為了施作太陽能相關工程，原本枝葉茂密的各種綠樹一棵棵被「砍頭」，粗暴的修剪作法，可能危及樹木生機，叫人傻眼又難以接受，簡直本末倒置又荒唐。

楊表示，在淨零排放的大目標下，政府這幾年對綠能推動如火如荼，各公、民機構為取得設置綠能場域，無所不用其極。最引人爭議的則是，很多地方都見「砍樹種電」，已經走火入魔了。

楊認為，世界要的是綠電，而不是非砍樹不可，二擇一只是假議題，台灣並不缺鋪太陽能光電板的地方，砍樹種電只是便宜行事、降低成本的藉口，貿然砍樹種電跟倉促平地造林都是一樣的，樹砍了、電種了，犧牲的卻是生態環境。

楊說，樹木依不同樹種有不同的固碳能力，若將光電廠發電的減碳效益拿來誇稱比種樹的減碳效益還高是很荒謬的，樹木除有綠化、保水等功能外，並可以調節微氣候，達到環境降溫的效果，希望主管的交通部高公局要給外界一個合理的交代。

「種綠電不該砍樹。」黃健豪說，這只是為了應付政府所說「不缺電」，移樹種綠電，反而導致氣溫升高，可能需要消耗更多的電，根本是本末倒置；他就任後將要求相關單位說明，不排除凍結相關預算。

他指出，若不將樹木移植，在原本要移木種植處種樹，是否可以種更多樹木？這是整個能源政策的問題，現在根本荒腔走板，需要通盤調整，政府移樹種綠電，也將影響碳權、碳足跡計算，能否達到種綠電的目的？