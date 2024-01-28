連續7天睡滿8小時 身體會有什麼變化？

摘要 1.根據美國國家睡眠基金會，健康的成年人應睡滿7～9小時，疲勞者可能要睡超過8小時才夠。 2.研究發現，即使不能一次到位，落實完美睡眠也沒關係，因為每一個改進的好睡眠習慣，都有助於積累健康益處。

寒流來襲，你是不是也覺得，被窩是世界上最令人感到幸福的地方？天冷超好睡，但你一天有睡滿8小時嗎？從小到大，或多或少你都聽過這個8小時的魔法數字，但真的有那麼好嗎？

健身教練兼瑜伽老師吉娜・弗洛里奧（Gina M.Florio），是一個隨時隨地都能倒頭便睡的女生，她常常在副駕駛座上睡著，或是在地鐵上睡到其他乘客把她搖醒。但她卻發現，自己難以睡滿8小時。

根據美國國家睡眠基金會，健康的成年人應睡滿7～9小時，而疲勞者可能要超過8小時才能恢復精力。美國心臟協會和美國國立衛生研究院的研究也表明，睡眠不足會推升心臟病、中風和其他疾病的發生率。

然而，吉娜習慣晚睡早起，每天睡眠時間只有5～6個小時，這讓她常常在白天就感到睏倦，一天可能有多次小憩、午睡。

在發現問題後，她開啟了為期一週，每天睡滿8小時的挑戰。以下是她的經驗：

在執行挑戰的前1-2天，由於生理時鐘還不適應新的睡眠計畫，反而感到更加疲憊，甚至因為作息被打亂，而感到煩躁。但她並未放棄，因為好處是給堅持的人。

她發覺自己精神抖擻、容光煥發，連眼袋也明顯比以前小。即使遇到會引發負面情緒的情境或場合，她居然能夠保持平靜。就連垃圾食物的吸引力都下降了，她也不再頻繁想要午睡，甚至發現，自己的好心情影響了周遭的每一個人。

在執行實驗前，吉娜認為，只有中老年人每天才得睡滿8小時。但事實證明，「我不一定需要那麼多的睡眠，但實驗告訴我，如果我選擇每晚多休息一點，我就有機會變得更快樂、更健康，」她說。

睡眠練習：從固定上床時間開始

每個人都可以藉著冬天，順勢調整自己的睡眠時間，試著開啟睡滿8小時的實驗。請給自己一點時間適應，如果真的睡眠不足，也不要強迫自己：「我一定要睡好！」這只是徒增壓力。美國克利夫蘭診所睡眠障礙研究主任梅赫拉（Reena Mehra）博士提醒：「你越是專注於睡覺，就越無法入睡。」

若一次睡不滿8小時也沒關係，你可以先從「固定時間上床睡覺」開始。據《華爾街日報》報導，最近一項關於睡眠和長壽的研究發現，維持睡眠的「規律性」，例如按時睡覺與起床，很少中斷睡眠，遠比睡眠時間的長短更重要。

固定時間上床、只睡6小時的人，對比於每天睡滿8小時但缺乏入睡規律的人，早亡的風險更低，體重也更輕。因為規律的睡眠，有助於身體保持正常的晝夜規律，讓我們的大腦知道何時要保持警覺，何時可以昏昏欲睡，並調節其他生理功能，例如食慾和消化。

另一篇2023年發表於醫學雜誌《QJM》的研究則發現，擁有健康睡眠的人與睡眠習慣差的人相比，在預期壽命上，男性會多4.7年，女性則多2.4 年。

最令人開心的是，上述研究的主要作者、波士頓醫學中心心血管疾病研究員錢博士（Frank Qian）說，人們不一定要保持完美的睡眠才能活得久，但每增加一個好習慣，好處就會累積起來。

例如規律睡眠、睡眠充足都是好的睡眠習慣，只要進步一點點，每天往前一小步，你就能發現體力與心情上的改變。

資料來源：華爾街日報、Bustle

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