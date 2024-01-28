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長榮航空罷工危機解除 王國材：可放心春節出遊

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，班機與新聞事件無關。圖／本報資料照片
長榮航空示意圖，班機與新聞事件無關。圖／本報資料照片

長榮航空罷工危機解除，行政院副院長鄭文燦今晚召集協商，勞資爭議落幕。交通部長王國材表示，今天有這個好消息，旅行業者和旅客都可放心春節出遊；他也說，交通部相關單位有類似的勞資爭議，並已要求高層要定期與工會對話，建議長榮航空可以參考辦理。長榮航空也表示，感謝各方居中協調，未來在符合企業永續經營、合理與可行原則下，將持續增進員工薪資福利。

交通部今晚表示，行政院副院長鄭文燦今晚召集交通部長王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏及桃園機師工會理事長李信燕等人，召開勞資協商會議，會中達成四項共識，春節、清明節罷工危機解除。

交通部表示，行政院長陳建仁非常重視本次勞資雙方爭議，並指派鄭副院長主持會議，勞資雙方對調漲飛行員結構薪資、外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限、聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

交通部轉述鄭文燦發言表示，很感謝長榮航空及桃園市機師工會，在確保公司永續經營前提下，以雙贏為目標持續協商，機師是民航業重要的資產，這次協議不是結束，而是新的開始，期盼勞資都有更深入溝通對話。此外，鄭文燦也感謝在協商過程中，交通部、勞動部與桃園市政府協助，因主管部會居中協調，雙方得以有空間協商，才能讓雙方達成協議，今天協議不是結束而是嶄新開始，期許雙方能在未來持續努力，共創雙贏。

交通部長王國材指出，近日接獲來自旅行業者壓力，希望交通部能處理長榮罷工爭議，今天有這個好的消息，旅行業者和旅客都可以放心春節出遊。王國材也說，交通部相關單位有類似的勞資爭議，並已要求高層要定期與工會對話，建議長榮航空可以參考辦理。

隨後，長榮航空也發布聲明指出，長榮航空秉持開放態度，持續提出可行方案與桃園市機師職業工會協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益，以及與勞資和諧的雙贏局面。長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。

長榮航空強調，照顧員工初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利，未來在符合企業永續經營、合理與可行原則下，將持續增進員工薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。

長榮航空 交通部長 王國材

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