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不罷工了！長榮航空勞資爭議落幕 今晚簽約達協議「機師最高加薪13500元」

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機師不罷工了！長榮航勞資爭議落幕 今晚行政院簽約達協議

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空機師醞釀罷工，機師工會今晚表示，勞資雙方晚間在行政院正式簽約，就勞資爭議事項逐項達成協議，讓此次爭議畫下句點。示意圖。本報資料照片
長榮航空機師醞釀罷工，機師工會今晚表示，勞資雙方晚間在行政院正式簽約，就勞資爭議事項逐項達成協議，讓此次爭議畫下句點。示意圖。本報資料照片

長榮航空機師醞釀罷工，勞資雙方原預計本周三再協商。桃園市機師職業工會日前更先預告罷工兩警戒區段，涵蓋春節、清明連假。機師工會今晚表示，勞資雙方晚間在行政院正式簽約，就勞資爭議事項逐項達成協議，讓此次爭議畫下句點，至2026年5月31日止，不再就三項勞資爭議標發動爭議行為。

機師工會今晚發布聲明指出，今晚勞資雙方就勞資爭議事項逐項達成協議，並在主管機關見證下，於行政院正式簽約，讓此次爭議畫下句點。

機師工會指出，勞資雙方達成以下協議，第一，於長榮航空去年年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13500元、資深副駕駛每月11000元、副駕駛每月10000元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛年度晉薪薪級上限。

其次，有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。 第三，有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上，需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。 第四，工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至2026年5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

機師工會表示，對勞資雙方最終達成協議，首要歸因於工會每位會員所展現出團結與集體意志。此外，工會特別感謝行政院鄭文燦副院長與主管機關勞動部次長王安邦，於近日頻繁積極努力協調勞資雙方進行實質協商，終得於今日促成勞資雙方達成協議。

再者，工會也要感謝桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，即積極主動協助、協調，並在促成勞資雙方初期協商努力。

機師工會強調，爭議權行使絕非工會的目的，而是勞工不得已下的最後手段，對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會誠摯呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，即建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的真正關鍵。

長榮航空勞資雙方爭議落幕。圖／桃園市機師職業工會提供
長榮航空勞資雙方爭議落幕。圖／桃園市機師職業工會提供
長榮航空勞資雙方爭議落幕。圖／桃園市機師職業工會提供
長榮航空勞資雙方爭議落幕。圖／桃園市機師職業工會提供

機師 長榮航空 罷工 行政院 勞動部

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