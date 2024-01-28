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工作累薪水低...藥師醫院任職不到3成 年輕人寧待藥局月入上看10萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，年輕藥師畢業後到大醫院工作的意願，已經沒以前高。圖非新聞當事人。圖／本報資料照片
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，年輕藥師畢業後到大醫院工作的意願，已經沒以前高。圖非新聞當事人。圖／本報資料照片

目前執業藥師有約3.3萬人，藥師公會全聯會去年8月統計，在醫院任職的不到3成，藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，醫院工時長，每天調劑的處方箋數是社區藥局的3倍以上，還需要輪值大小夜班，但薪水卻不比藥局；也有藥廠人士指出，現在有些年輕人離不開手機，加上進入無菌室需要穿無菌衣，休息時間也不那麼自由，曾有過員工只來3、4天就做不下去了。

黃金舜表示，目前醫院藥師的確比較辛苦，大醫院門診量多，平均每天調劑處方箋超過100張，社區藥局約30張，所以醫院應該把處方箋釋放到藥局，不要把藥師當廉價勞工，否則需要輪值大小夜班，薪水約6至7萬元、不比社區藥局，當然就難吸引人才投入。

現在年輕藥師畢業後到大醫院工作的意願，已經沒以前高，黃金舜指出，現在的藥學系畢業生，第一考量會希望到社區藥局，連鎖藥局因為和自營藥局服務項目雷同，整體待遇差不多，每個月收入約8至9萬元，願意投入長工時的話，每個月10萬以上都有可能。

黃金舜說，生技公司的藥師，加上業績分紅等，平均待遇都有10萬元以上以上，在新冠肺炎疫情過後，藥局開始蓬勃發展，社區藥局藥師收入約8至9萬元，診所藥師人數不多，可以機動性跟著調整，但醫院要調整薪水相對複雜，速度也較慢。

藥廠部分，部分藥廠的研發部門只有1個藥師，其他都是化工背景，有業界代表指出，每天的休息時間也較不彈性，且如需進入無菌操作空間，就要穿無菌衣，加上包裝時不太允許看手機，一來是怕污染，也擔心可能因此影響工作情緒，所以有年輕人做3、4天就做不下去的。

台灣製藥工業同業公會監事劉宗玲說，有些藥廠和學校端產學合作，從藥品研發、生產、查驗登記法規到銷售等，規畫課程並授予學分，也透過性向測驗，媒合適合在製藥廠工作的畢業生或社會人士。

不少藥界人士建議，製藥業應合併才有競爭力，對此，台灣製藥工業同業公會常務理事謝賢仁表示，相關規劃陸續進行中，但各藥廠各有專長和想法，許多代理商有許可證，但沒有製造廠，由於許可證要以最新要點規劃，相關維護成本高，變更製程也要向食藥署報備，可謂牽一髮動全身，較難預估要花多久時間才能完成合併。

藥局 薪水

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