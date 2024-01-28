同仁急搶救！北榮醫師忘年會昏倒 院長揭最新病況「振奮人心」

台北榮總骨科昨舉辦忘年會，卻傳出一名骨科住院醫師當場昏倒。對此，台北榮總院長陳威明稍早證實，昨天是骨科的忘年會，確實發生一位第一年住院醫師在台上表演後，倒在舞台上，當時所有在場的醫護同仁全部湧上搶救。

但就在剛剛，據了解，陳威明剛剛發給院內同仁一封信指出，台北榮總醫療團隊拚了一整夜，終於把住院醫師搶救回來，剛剛住院醫師已經甦醒，四肢正常活動，但心臟問題還需後續的治療，目前全院同仁士氣大振。

陳威明稍早發給院內同仁聲明：

「報告大家一個好消息，住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在是令人感動！太厲害了！非常謝謝骨科第一線參與搶救的醫護同仁，急診部的同仁，張效煌主任率領的ECMO團隊及心臟外科團隊，執行心導管檢查的心臟科醫護同仁，還有三樓心臟外科加護病房的辛苦的護理師，思源手術室同仁，消防局E M T團隊好朋友…台北榮總以你們為榮🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️確定神經沒有受損，四肢活動正常，過了這一個大難關，希望心臟可以日漸恢復，我們團隊繼續努力，把我們的榮總人救回來！威明叩首感恩」。

陳威明稍早接受採訪時表示，因忘年會地點就在北榮對面的餐廳，30分鐘內該名醫師就被送到醫院，目前已裝上葉克膜搶救，正在全力救治中，所有的北榮同仁都是爸爸媽媽的心肝寶貝，更是他心頭上的一塊肉，發生這起憾事，院方一定會積極搶救，希望大家一起為這名醫師集氣，可以渡過難關。

陳威明受訪表示，新冠疫情解封後，院內各科部舉行忘年會，院方表達支持，但從他上任後，因自己不喜歡喝酒，也要求各科部舉辦餐會、忘年會時，禁止灌酒、逼酒或強迫同仁表演；該醫師當天並沒有喝很多酒，本身有一些先天性心臟的問題，已排除是心血管的問題，其餘病情基於病人隱私，不方便對外透露，希望外界多給予院方、該名醫師家屬空間，院方一定會盡力救治。