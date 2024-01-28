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新冠、流感疫情雙邁高峰 醫曝3大原因：一現象需特別注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署表示，新冠疫情預計在本周達高峰，估計每日最高約會有1.5萬人染疫。示意圖。圖／本報資料照片
衛福部疾管署表示，新冠疫情預計在本周達高峰，估計每日最高約會有1.5萬人染疫。示意圖。圖／本報資料照片

衛福部疾管署預估本周為新冠、流感疫情高峰。新北市土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，近期急診室已湧入非常多上呼吸道感染患者，包括新冠、流感、腺病毒等，症狀多為發燒、流鼻水，其中還有患者已出現肺炎，提醒特別是年長者、幼童，以及罹患三高、癌症、免疫力不佳等族群，應該要提高警覺。

薛承君分析，此波新冠、流感疫情升溫，主要有三大因素：

第一、冬天天冷，病毒十分活躍，傳染力強，尤其愈到春節前，尾牙聚會多，人群多擁擠在室內場所，增加病毒傳播的機會。

第二、春節前，許多民眾從國外返國，病毒容易透過旅遊傳播而帶進國內，增加疫情上升的機會。

第三、目前為後疫情時代，民眾進行相關防疫措施，如勤洗手、戴口罩情形比疫情期間鬆懈許多，也增加感染病毒的機會。

薛承君近期在急診觀察發現，感染新冠、流感病的的患者，幾乎是遍佈全年齡層都有，沒有人可以躲過，許多更是全家從阿公、阿嬤、爸爸、媽媽、小朋友，一家全部都在感染，而且是一個傳一個，反覆感染，提醒民眾一定要提高警覺，如果家中已有一人感染，務必盡速防範。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，日前國際上曾有研究者發表一篇醫學研究指出，曾感染新冠病毒的患者，體內免疫細胞基因的調控，將會受到病毒的影響，產生缺損，造成接下來遭到其他病毒、細菌的感染後，病情可能會變得更為嚴重，此最新的情形稱為「免疫竊盜」，這是一個全新的名詞，但目前發生的原因還不清楚，但也不會是所有確診者都會發生此一現象。

如果發生此一現象，民眾不需過於擔心，因人體有自行修復機制，黃立民指出，基因缺損情形，大約一年後就可以緩解，如果一年後再感染其他病毒、細菌後，病情嚴重程度即恢復正常狀態，但因目前科學界也觀察到此一現象，民眾仍不可掉以輕心，尤其是曾經確診過民眾，現在一定要盡速接種新冠XBB疫苗及流感疫苗。

「現在門診中，新冠、流感病人真的很多。」黃立民提醒，接下來一周，為新冠、流感疫情高峰，預期這波疫情，將會持續到春節過後，希望流感疫情可以先慢慢降溫，「畢竟得過的人，已經很多了」，但新冠疫情方面，因病毒會不斷演變出現新的病毒，因此，疫情會拖的比較久。

黃立民 流感 新冠肺炎

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