寒流29日漸消退 下週高溫飆破25度

寒流29日終於退散，後續升溫幅度大，民眾如洗三溫暖。31日各地高溫預計達25度以上！中央氣象署指出，2月2日、3日白天都偏熱，且北部地區要注意降雨的狀況。天氣風險預報員吳聖宇說，過年假期預計會有新一波南下冷空氣，全台氣溫再度降低。

29日寒流消退

吳聖宇表示，29日大陸冷高壓中心持續東移出海，轉為偏東到東南風，白天開始各地溫度會有比較明顯的回升，北部、東北部回升幅度較大，各地高溫可以來到20到22度，花東地區高溫21到23度，中南部高溫則有24到26度或以上。

他說，風向轉變後，29日上半天北部、東北部有局部短暫陣雨，但下半天後就會轉為多雲的天氣；花東地區為偏東到東南風的迎風面，雲量較多，偶有局部短暫陣雨；中南部天氣較穩定，多雲到晴為主。

中央氣象署指出，1月31日、2月1日的環境轉為吹東南風，各地氣溫持續回升，各地白天高溫將達25度或以上，且也是比較乾的天氣，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

過年假期冷颼颼

中央氣象署說，2月2日、3日各地白天變成溫暖偏熱，要注意北部水氣稍增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

吳聖宇指出，預期進入到過年假期前（2月5日之後）天氣又會開始變得比較不穩定，隨著新一輪大陸高壓再度南下，華南雲雨帶的位置也將南壓，中北部、東半部地區的天氣可能又會開始有所變化，降雨機會提高，溫度也會有下降趨勢。目前來看，過年假期期間南下的冷空氣強度較強，整體溫度將會較為偏低。

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