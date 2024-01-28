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氣溫預報有落差 專家：降雨失準最嚴重

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

原本氣象署預報25日就減弱的寒流，卻持續到29日才減弱！中央氣象署預報員葉致均受訪時說，寒流的冷空氣於24日確實逐漸減弱，但因中國冷高壓持續，加上華南地區水氣通過，延長了「濕冷」的感受。學者汪中和受訪時則分析，一般天氣溫度預測失準影響較小，但如果是颱風或降雨失準，恐造成難以評估的後果。

冷高壓加上華南雲系

入冬以來的最強寒流於21日南下，不僅平地低溫下探5度，各地山區也都出現降雪狀況。然而，中央氣象署原先預估寒流將於25日減弱，各地也會逐漸回溫，但本週末天氣仍又濕又冷，更有民眾抱怨「冷到不想出門」。

針對寒流持續時間比預期來得久的狀況，葉致均指出，以這波寒流系統來說，從禮拜三（24日）開始，冷空氣就有逐步減少，但因為中國得冷高壓影響仍存在，持續帶來東北風，加上華南地區水氣通過，北台灣持續出現「濕冷」的天氣狀況，預計29日才會真正開始回暖。

日本低壓滯留才導致

氣象達人彭啟明也表示，雖然說本波寒流在週末兩天已經減弱，不過由於北方仍有強度相對沒那麼強的冷高壓遞補南下，臺灣附近的東北風將會再有些增強的趨勢外，也將有華南雲系通過，因此預測北部及東部持續為陰沉天氣，並有局部短暫雨。

前中研院地科所研究員汪中和受訪時指出，本次寒流侵台期間，由於受到日本海附近的低壓帶滯留，大陸冷高壓出現阻塞現象，使得大陸冷氣團侵襲的時間延長，如今日本海低壓東移，大陸冷高壓也開始出海，臺灣天氣將逐漸回溫。

降雨失準更嚴重

針對天氣回暖時機評估失準的狀況，汪中和說，氣象預報是基於大量的氣象觀測資料，和數值模型來推算未來的天氣變化，但是觀測資料可能有誤差或不足，而數值模型也有限制和假設，因此預報結果本就會有不確定性。

他指出，再加上氣候暖化的影響，天氣系統 (鋒面、颱風、對流等) 的複雜性和不規則性日漸增高，天氣現象的發展和移動會有突變或不規則的情況，造成預報的困難和誤差。

汪中和強調，一般天氣的溫度失準，造成的影響較小，最麻煩的是降雨與颱風，因為造成的衝擊非常可怕，如2023年8月｢杜蘇芮」颱風進入大陸逐漸減弱後，仍然飽含水氣，與太平洋副熱帶高壓週邊暖濕的氣流結合向北移動；再結合卡努颱風遠距傳輸豐沛的水汽，受地形效應抬升，形成極端的特大暴雨，降雨量創歷史紀錄，造成華北大範圍的洪澇。

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寒流 卡努颱風

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