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北榮骨科醫忘年會表演倒地 在場醫護全搶救 院長陳威明證實

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北榮骨科醫忘年會表演倒地 在場醫護全搶救 院長陳威明證實

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一位北榮骨科住院醫師昨於忘年會表演倒地，北榮院長陳威明表示，目前該名醫師已裝上葉克膜，正在全力救治中。本報資料照片
一位北榮骨科住院醫師昨於忘年會表演倒地，北榮院長陳威明表示，目前該名醫師已裝上葉克膜，正在全力救治中。本報資料照片

台北榮總骨科昨舉辦忘年會，卻傳出一名骨科住院醫師當場昏倒。對此，台北榮總院長陳威明證實，昨天是骨科的忘年會，確實發生一位第一年住院醫師在台上表演後，倒在舞台上，當時所有在場的醫護同仁全部湧上搶救。

陳威明說，因忘年會地點就在北榮對面的餐廳，30分鐘內該名醫師就被送到醫院，目前已裝上葉克膜搶救，正在全力救治中，所有的北榮同仁都是他心頭上的一塊肉，發生這起憾事，院方一定會積極搶救，希望大家一起為這名醫師集氣，可以渡過難關。

陳威明受訪表示，新冠疫情解封後，院內各科部舉行忘年會，院方表達支持，但從他上任後，因自己不喜歡喝酒，也要求各科部舉辦餐會、忘年會時，禁止灌酒、逼酒或強迫同仁表演；該醫師當天並沒有喝很多酒，本身有一些先天性心臟的問題，已排除是心血管的問題，其餘病情基於病人隱私，不方便對外透露，希望外界多給予院方、該名醫師家屬空間，院方一定會盡力救治。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

醫師 榮總 餐廳

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