蛋價29日將再漲 天冷產量大減 蛋農早都在調蛋
台北蛋商公會今天宣布明天起蛋價再漲二元，產地價每台斤漲至42.5元、批發價52元，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，天冷雞蛋需求量大增，但冷天也讓雞生不出蛋，減產近三成，價格早就該再調高，需等天氣回暖，供蛋才能恢復正常。
黃榮珍說，上個月全省每日蛋的交易量約十一萬一千箱，這個月每日約十萬箱，隨著天氣冷，民眾煮鍋類常用到蛋，選舉過後需求量明顯大增，但天冷雞生不出蛋，需求量應該要11、12萬箱才夠，目前每日還少一萬多箱，雞農要維持自己行銷通路供蛋充足，早都在互相支援「調蛋」。
彰化蛋農陳秋池說，這周二蛋才漲2元，蛋商又宣布明天再漲2元，顯見供應量少，價格自然得調漲，事實上最近蛋農互相支援調度供蛋，甚至以每台斤2到4元來調度，光產地成本可能都要在44元到46.5元間，下周一箱20台斤的蛋原本產地成本價850元，甚至可能要到930元。
黃榮珍說，「蛋價早該漲了」，以往農曆年前大多是因需求大，蛋價先漲後跌再收盤休市，待來年可開紅盤，但今年蛋商較晚調漲蛋價，也沒先找蛋農協商，他們也是今天才突聽到明天蛋價又要漲了，最近蛋農都努力顧蛋雞，除了增加防風設備、在飼料加牛油抗寒，以免蛋雞流感，目前蛋農在調度下勉強還可維持供蛋正常。
陳秋池說，去年底政府直接進口近二千萬隻蛋中雞，但新雞進來抗病力還不夠，加上寒流，整體產蛋率也還銜接不上，雖缺蛋沒有去年同期嚴重，但過年前雞蛋供應量一定不夠，最近送蛋又成為最佳禮品了。
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