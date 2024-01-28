新冠流感齊發！ 台大醫揭「免疫竊盜」 1現象不尋常

近期不少民眾陸續傳出新冠肺炎「二確」，或是感染流感等呼吸道疾病，感染科醫師指出，目前新冠等疫苗覆蓋率仍不足，感染後可能導致「免疫竊盜」，也就是讓免疫系統改變，時間約持續1年，建議與醫師討論，接種流感、肺炎鏈球菌、百日咳等呼吸道疾病疫苗；而流感疫情持續約8個月未下降，也是相當不尋常的現象。

這幾天寒流來襲，不少人到醫療院所報到，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，最近病人很多，「有一點出乎意料」，尤其是流感疫情，並沒有明顯下降趨勢，過往流感約流行3至4個月，但這波疫情從去年中以來，已持續約8個月沒有下降，是非常不尋常的。

黃立民說，這波感染最常見的症狀，是發燒和咳嗽，患者會覺得全身不適，有些人會出現頭痛、流鼻水等現象，持續2至3天未改善，就會來就醫，整天約有10%至15%患者屬於這類族群，相較平常多出約2成。

天氣冷、個人防護不到位讓病毒傳播幾乎沒阻礙、國內外旅遊頻繁，帶進新的病毒株等因素湊在一起，加上免疫負債，黃立民說，流感本身就有一定的殺傷力，當流感疫情拉長，又跟新冠肺炎同時流行，或者短時間接連感染不同病毒變成常態，都會使疾病殺傷力變強。

黃立民說，提升防護是每個人為了保護自己該做的，「疫苗一定要打，現在還是打得不夠多」，尤其是新冠肺炎，因為感染會讓免疫系統變得不穩定，可能會持續1年，這種「免疫竊盜」的現象，帶來的影響廣泛且持久，建議和醫師討論，接種流感、肺炎鏈球菌、百日咳等呼吸道疾病疫苗，尤其寒假期間不少小朋友到安親班，新冠和流感疫苗更需要接種。

根據衛福部疾管署最新統計，去年9月26日至今年1月21日，6個月至4歲幼兒、5至11歲兒童、12至17歲青少年的XBB.1.5疫苗覆蓋率，分別為1.89%、3.44%和3%，總計8.33%。

而英國近期傳出百日咳疫情大幅增加，黃立民說，國外流行的疾病，通常不久之後也會出現在國內，目前的數據看來之所以沒有增加，也不見得就真的沒有增加，而是不容易被診斷，因為咳嗽1至2周才好，這點跟許多上呼吸道疾病類似，尤其本身身體狀況不錯的族群，就會以為是氣管發炎。