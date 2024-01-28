年貨大街禁菸？相思草人權促進會提「雙贏方案」

北市迪化年貨大街適逢開幕後第一個周末假日，市長蔣萬安今天下午5時將親自走訪。地方民眾和議員反應，年貨大街二手菸問題嚴重，北市府將研議迪化年貨大街「活動限定、期間限定」的禁菸示範區。主張吸菸人權的台灣相思草人權促進協會也表示樂觀其成，並提出「雙贏方案」。

昨天周六假日，許多家庭扶老攜幼同遊迪化年貨大街，但現場直擊，部分遊客隨地丟垃圾之外，更讓人難以忍受的是四處飄散的二手菸，出現民眾邊吃小吃邊配二手菸的畫面。不僅台灣人來逛，外國友人隨手直播就將年貨大街的「台灣文化」傳播國際。跨黨派議員建議，北市府研議年貨大街應予禁菸，成為「全台示範區」。

台灣相思草人權促進協會創會理事長朱政騏表示，其實不只年貨大街期間，迪化街平常也有很多人潮與店家，市府可以考慮設置為常態性的「吸菸管制示範區」：路上不能吸菸，只能在特定吸菸區裡抽菸，吸菸區可以由商圈與菸商出資，把地點與環境做好，不要讓吸菸者感覺是被懲罰，其實是提升商圈形象又保障不同需求消費者權益的雙贏方案。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康