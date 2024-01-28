境外空汙來了！ 2地區紅害 西半部測站逾半亮橘燈

東北風挾帶境外汙染物影響台灣，今天西半部逾半數空氣品質測站亮「橘燈」，而馬祖及金門地區更受中國大陸東南沿岸汙染影響，汙染物濃度較高，空品測站為「紅色警示」等級，環境部提醒，金馬地區所有族群及西半部地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

根據環境部空品監測網顯示，截至今午11時止，有2個測站達到紅色警示，金門測站PM2.5濃度為57微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達153、馬祖測站PM2.5濃度為71微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達156。另南部、北部地區、新竹、湖口、二林地區等測站達到「橘色提醒」等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部說明，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為100微克／立方公尺，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積。今天西半部地區及澎湖空品區為「橘色提醒」等級；宜花東地區「普通」等級；金馬地區為「紅色警示」等級。