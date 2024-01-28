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郵差告贏中華郵政 國營事業恐遇「王耀慶們」追討

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政表示，尊重司法對個案判決，不過因行政院曾行文提及「績效獎金不納薪資」，若一旦成立，所有國營事業都可能面臨相同問題，後續將再請示研議相應措施。本報資料照片
中華郵政表示，尊重司法對個案判決，不過因行政院曾行文提及「績效獎金不納薪資」，若一旦成立，所有國營事業都可能面臨相同問題，後續將再請示研議相應措施。本報資料照片

中華郵政郵務士王耀慶日前提告中華郵政，績效獎金未納薪資，法院二審判決王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元給王，且不得上訴，中華郵政可能面臨上萬名「王耀慶們」員工跟進追討。中華郵政對此表示，尊重司法對個案判決，不過因行政院曾行文提及「績效獎金不納薪資」，若一旦成立，所有國營事業都可能面臨相同問題，後續將再請示研議相應措施。

中華郵政發放績效獎金、考核獎金，過往未納勞健保投保、勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰。中華郵政2020年起補正，將績效、考核和全勤獎金等納入薪資計算，但因不溯及既往，王耀慶提告中華郵政，追討2005年轉勞退新制後至2019年獎金應納薪資計算提撥勞退，一審法院判中華郵政應補提撥9.3萬元給王，中華郵政不服提上訴，二審判決日前出爐，中華郵政仍應補提撥9.3萬元，且不得再上訴。

中華郵政人力資源處副處長吳聰明表示，就王耀慶個案來說，中華郵政尊重司法判決，亦會補撥9.3萬元退休金給王。

不過，他指出，針對相關議題，行政院在該判決之前，行文白紙黑字提及績效獎金不納工資，目前適用勞退新制的中華郵政職階人員約1萬多人，未來是否主動一體適用溯及既往提撥，因牽涉層面廣泛，金額十分龐大。

吳聰明說，若一旦成立，不僅中華郵政，所有國營事業都可能面臨相同問題；因此，就行政程序來說，基於中華郵政為交通部所屬單位，會將請示是否與行政院人事總處協商，後續相應措施將再研議。

中華郵政 薪資 績效

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